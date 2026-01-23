I ‘Bring Me The Horizon’ hanno annunciato il loro ritorno in Italia con un concerto previsto per il 2 luglio 2026. La band britannica, nota per il suo stile che fonde metalcore e sonorità elettroniche, si esibirà al Ferrara Summer Festival. L’evento rappresenta un’occasione attesa dai fan italiani, che potranno assistere a una delle tappe del tour europeo della formazione guidata da Oliver Sykes.

Il tour europeo dei ‘Bring Me The Horizon’

La data italiana si inserisce all’interno di un più ampio tour europeo che vede la band impegnata in numerosi festival e concerti in diverse città.

Il gruppo, formatosi a Sheffield nel 2004, ha saputo conquistare un pubblico internazionale grazie a una continua evoluzione musicale e a performance dal vivo molto apprezzate. Il concerto al Ferrara Summer Festival offrirà ai fan l’opportunità di ascoltare dal vivo i brani dell’ultimo album, oltre ai successi che hanno segnato la carriera della band.

Biglietti e attesa dei fan

I biglietti per la data italiana saranno disponibili sui principali circuiti di vendita. L’annuncio del concerto ha generato grande entusiasmo tra gli appassionati, che attendono con interesse il ritorno della band nel nostro Paese. L’evento si preannuncia come uno dei momenti più attesi dell’estate musicale, confermando il forte legame tra i ‘Bring Me The Horizon’ e il pubblico italiano.

La carriera dei ‘Bring Me The Horizon’

I ‘Bring Me The Horizon’ sono una delle band più influenti della scena rock e metal contemporanea. Nati a Sheffield, hanno pubblicato diversi album di successo e sono noti per la loro capacità di sperimentare con generi diversi, dal metalcore all’elettronica. Il gruppo è composto da Oliver Sykes (voce), Lee Malia (chitarra), Matt Kean (basso), Matt Nicholls (batteria) e Jordan Fish (tastiere).