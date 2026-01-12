Britney Spears ha rivelato che potrebbe tornare alla musica molto presto: in un messaggio pubblicato sui social, ha così fatto sapere che intenderebbe tornare ad esibirsi nel Regno Unito e in Australia, ma non negli Stati Uniti d'America.

Britney Spears anticipa il ritorno sul palco

"Tornerò a esibirmi, ma mai negli Stati Uniti", ha scritto la cantante americana a corredo di un nuovo post pubblicato su Instagram. La reginetta del Pop ha l rivelato di avere l'intenzione di tornare a calcare i palcoscenici per esibirsi di nuovo dal vivo, magari anche insieme al figlio avuto dall'ex marito Kevin Federline: Si tratta del giovane musicista e cantante Jayden James.

Replicando a chi tra gli utenti si chiede da tempo i motivi legati dalla sua assenza dalla musica e le sue esibizioni di ballo improvvisate tra le mura di casa, la cantante ha scritto un intenso messaggio a corredo del nuovo post: "Ballo per guarire delle cose nel mio corpo. Ho attraversato il fuoco per salvare la mia vita...".

Il veto contro gli Stati Uniti d'America della reginetta del Pop

Tra le righe ha poi proseguito ammettendo che non intenderebbe esibirsi in futuro negli Usa, per degli accadimenti che ha subito in passato. Quindi, ha espresso il sogno di vedersi, molto presto, di nuovo protagonista dei live su un palco nel Regno Unito e in Australia. Magari anche ricorrendo alla stretta collaborazione del figlio ormai maggiorenne, Jayden James.

Lei stessa, in più di un'occasione sui social, ha spiegato quanto sia talentuoso il figlio Jayden James.

Il futuro della star della musica, dopo la pausa

Da ormai diversi anni i fan si chiedono se Britney Spears possa decidersi a tornare a mostrarsi dal vivo, sulle scene, tuttavia il loro desiderio sembrava destinato a non realizzarsi. Ma il nuovo messaggio che lei ha lanciato sui profili social ha dato una nuova linfa vitale alle loro speranze e il loro sogno su un suo ritorno alla musica. Chiaramente, chi spera di rivederla esibirsi dal vivo dovrà attendere degli ulteriori aggiornamenti da parte di Spears sugli eventi futuri dal vivo, che, come di consueto accade, giungono tra i suoi profili social.

Gli ultimi successi di Britney Spears includono il singolo del 2023 "Mind Your Business" con will.i.am, seguito da remix e collaborazioni, ma il suo grande ritorno dopo anni di silenzio è stato nel 2022 con la collaborazione in duetto registrata con Elton John, "Hold Me Closer", e nel 2023 ha anche pubblicato la sua autobiografia di successo, il memoir dal titolo "The Woman in Me".