"Brokeback Mountain – A Play with Music" arriva in Italia con una tournée che toccherà diverse città. Questa nuova versione teatrale è ispirata al celebre racconto di Annie Proulx e al film di Ang Lee. La regia dello spettacolo è affidata a Giancarlo Nicoletti, che guida un cast impegnato a restituire la complessità emotiva e narrativa della storia originale.

La tournée italiana prevede tappe in alcune delle principali città: lo spettacolo sarà a Torino, Milano e Cosenza. A Cosenza, in particolare, la data prevista è il 4 gennaio 2026. La produzione punta a coinvolgere un pubblico ampio, proponendo una riflessione sui sentimenti e sulle relazioni umane attraverso un linguaggio teatrale arricchito da momenti musicali.

La regia di Giancarlo Nicoletti

Giancarlo Nicoletti, regista noto per la sua attenzione alle dinamiche psicologiche dei personaggi, firma la regia di questa versione italiana di "Brokeback Mountain – A Play with Music". Lo spettacolo si distingue per la capacità di fondere recitazione e musica, offrendo una lettura intensa e contemporanea della storia di Ennis e Jack. La tournée rappresenta un’occasione per il pubblico italiano di avvicinarsi a un testo che ha segnato la cultura popolare internazionale.

Le date annunciate comprendono alcune delle principali piazze teatrali italiane, con l’obiettivo di raggiungere spettatori di diverse generazioni e sensibilità. La scelta di portare lo spettacolo in più città testimonia la volontà di rendere accessibile a un pubblico sempre più vasto una narrazione che parla di amore, identità e coraggio.

Il significato di Brokeback Mountain a teatro

La trasposizione teatrale di "Brokeback Mountain" si inserisce nel solco delle produzioni che intendono esplorare temi universali attraverso il linguaggio delle arti performative. La storia, già nota per la sua forza emotiva e per la capacità di affrontare argomenti delicati, viene riproposta in una chiave che valorizza la dimensione musicale e la profondità dei personaggi.

La tournée italiana offre così l’opportunità di riflettere su tematiche attuali e di grande impatto sociale, confermando il teatro come luogo privilegiato di incontro e confronto. Il pubblico potrà assistere a uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione, mantenendo viva l’attenzione su una delle storie più toccanti degli ultimi decenni.