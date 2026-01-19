Durante una tappa del suo tour, Bruce Springsteen ha espresso forti critiche all’amministrazione Trump. Il rocker ha sottolineato come gli ideali e i valori degli Stati Uniti siano messi a dura prova, invitando il pubblico a difendere la democrazia e a contrastare l’autoritarismo. Le sue dichiarazioni si inseriscono in un contesto di crescente attenzione verso le politiche federali e il clima politico statunitense.

Le critiche all'amministrazione Trump

Nel corso di un’esibizione, Springsteen ha affermato che "gli ideali e i valori degli Stati Uniti sono messi a dura prova come non mai".

Ha invitato il pubblico a riflettere sull’importanza di difendere i principi democratici e a non restare indifferenti di fronte alle sfide poste dall’attuale amministrazione. L’artista ha ribadito il suo impegno a favore dei diritti civili e della libertà di espressione.

L'impegno politico di Springsteen

Springsteen è da tempo impegnato in una critica politica all’amministrazione Trump. Già nel maggio 2025, durante una tappa del tour “Land of Hope and Dreams” a Manchester, aveva definito l’amministrazione “corrotta, incompetente e traditrice” e aveva esortato il pubblico a difendere la democrazia e combattere l’autoritarismo. In quell’occasione aveva affermato che l’America che ama è in mani sbagliate e che è dovere del popolo alzare la voce contro questa deriva.

La sua posizione aveva suscitato una reazione diretta di Trump, che lo aveva definito “una prugna secca” e un “rocker sopravvalutato” in un post su Truth Social, invitandolo a “stare zitto”.

“The Promised Land”: un inno al riscatto

“The Promised Land”, del 1978, è una canzone fortemente simbolica nel repertorio di Springsteen, un inno alle speranze tradite ma anche alla possibilità del riscatto. L’artista ha spesso utilizzato la sua musica per ribadire l’appoggio ai diritti civili e la solidarietà verso le comunità più vulnerabili.