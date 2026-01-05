Checco Zalone torna al cinema con “Buen Camino” e conquista il pubblico: in sole due settimane di programmazione il film ha incassato 53.122.553 euro, consolidando il suo primato al botteghino italiano.

Incassi record al debutto

Il film, uscito nelle sale il 25 dicembre 2025, ha incassato 5.671.922 euro nel giorno di Natale, conquistando il 78,8% del mercato e riportando il box office italiano a livelli che non si vedevano dal 2011. Il giorno successivo, Santo Stefano, ha registrato un ulteriore balzo con 7.918.273 euro, portando il totale a oltre 13,5 milioni in due giorni.

Un successo natalizio prolungato

Nei primi tre giorni, fino al 27 dicembre, “Buen Camino” ha raggiunto quasi 20 milioni di euro di incasso, con 6.129.079 euro raccolti solo sabato 27 dicembre. In quattro giorni, dal 25 al 28 dicembre, il film ha totalizzato 26.921.300 euro, con una media per sala di 34.847 euro, 3.316.838 spettatori e una quota di mercato del 71,4%.

Due settimane trionfali

Nel weekend appena trascorso, fino al 4 gennaio 2026, “Buen Camino” ha incassato altri 17.056.378 euro, portando il totale a 53.122.553 euro in quattordici giorni. Il film si avvicina così agli incassi del precedente successo di Zalone, “Quo Vado?”, uscito nel 2016 e capace di superare i 65 milioni di euro.

L'impatto sul cinema italiano

Il successo di “Buen Camino” ha avuto un effetto traino sull’intero settore: il weekend di uscita ha registrato una crescita del 256,5% rispetto al precedente e dell’87% rispetto allo stesso periodo del 2024. Anche il giorno di Natale ha segnato un incremento del 501,5% rispetto alla settimana precedente e del 108,4% rispetto al Natale 2024.

Checco Zalone: un protagonista del cinema

Checco Zalone, nome d’arte di Luca Medici, è un comico, attore e sceneggiatore italiano noto per le sue commedie di grande successo. Tra i suoi film più celebri figurano “Cado dalle nubi” (2009), “Che bella giornata” (2011), “Sole a catinelle” (2013), “Quo Vado?” (2016) e “Tolo Tolo” (2020).

“Quo Vado?” detiene ancora il record di incassi per un film italiano in Italia, con oltre 65 milioni di euro.

“Buen Camino” conferma il suo ruolo di protagonista indiscusso del cinema italiano contemporaneo.