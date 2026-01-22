È iniziato il secondo giorno della camera ardente per Valentino Garavani, allestita nella sede della Fondazione Pm23 in piazza Mignanelli 23, a Roma. Le porte sono state aperte oggi, 22 gennaio 2026, dalle undici fino alle diciotto, dopo l’inaugurazione avvenuta ieri. La disposizione è stata concordata con la famiglia dello stilista, scomparso il 19 gennaio.

La giornata prevede un momento significativo: in mattinata è previsto il passaggio del cardinale vicario di Roma, Baldassare Reina; nel primo pomeriggio saranno presenti alla camera ardente Pierpaolo Piccioli e Donatella Versace.

Dopo la chiusura serale, il feretro resterà nella sede di piazza Mignanelli 23; domani mattina si svolgerà la funzione nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, officiata da don Pietro Guerini, parroco della basilica, e solo al termine dell’ingresso all’interno della chiesa inizierà la messa. Dopo la celebrazione, la salma sarà trasportata al cimitero Flaminio – Prima Porta.

Prima dell'apertura, monsignor Samuele Sangalli ha guidato le preghiere insieme a Giancarlo Giammetti e altri membri della famiglia: “Questi sono i nostri locali, sono sempre stati i nostri affittuari, molto corretti. Questo era anche un momento per essere vicino alla famiglia”, ha raccontato Sangalli; Giancarlo Giammetti ha aggiunto: “Il vescovo ci ha riempito di commozione e ha fatto una bella preghiera”.

Omaggi e atmosfera nella camera ardente

Ieri, nel primo giorno dell’esposizione della salma, lo spazio si è trasformato in un ambiente silenzioso, caratterizzato dal bianco predominante: un corridoio con il profumo di rose bianche conduceva alla sala con il feretro, sormontato da un’installazione floreale. Sui fiori spiccavano gli omaggi di Donatella Versace, dell’equipaggio della barca di Valentino e del Medical Center del Gemelli. Sullo sfondo, una fotografia in bianco e nero dello stilista. Le vetrine della boutique a Piazza di Spagna erano oscurate e recavano in bianco la frase di Valentino: “I love beauty, it’s not my fault”. Nel corso della giornata si stima che circa cinquemila persone abbiano reso omaggio allo stilista.

Cerimonia e trasporto del feretro

Al termine della giornata, il feretro rimane custodito nella Fondazione. Domani mattina, accompagnato da famiglia e amici, verrà trasportato alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri; la messa sarà celebrata da don Pietro Guerini e si concluderà con il trasferimento al cimitero Flaminio – Prima Porta.