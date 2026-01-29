In occasione dei festeggiamenti dedicati a Sant’Agata, patrona della città, il Coro Lirico Siciliano e i Fanciulli di Agata saranno protagonisti di concerti a Catania. Gli appuntamenti musicali, previsti per il 2 e 3 febbraio 2025, si inseriscono nel ricco calendario di eventi che ogni anno celebrano la figura della santa. Queste esibizioni rappresentano un momento di grande partecipazione per la comunità, che si riunisce per onorare la tradizione agatina attraverso la musica e la devozione.

Concerti per la festa di Sant’Agata

I concerti del Coro Lirico Siciliano e dei Fanciulli di Agata costituiscono parte integrante delle celebrazioni agatine.

Il repertorio proposto valorizza la musica sacra e popolare legata al culto di Sant’Agata, coinvolgendo cittadini e visitatori in un’esperienza di forte impatto emotivo e culturale. La presenza dei Fanciulli di Agata, gruppo di giovani interpreti, mira a trasmettere alle nuove generazioni il patrimonio musicale e spirituale della città etnea.

La tradizione musicale agatina

La musica riveste da sempre un ruolo centrale nei festeggiamenti di Sant’Agata. Attraverso canti, inni e processioni, la comunità rinnova annualmente il proprio legame con la santa patrona. Il Coro Lirico Siciliano, noto per la sua attività di valorizzazione della musica sacra, e i Fanciulli di Agata contribuiscono a mantenere viva questa tradizione, offrendo al pubblico momenti di intensa partecipazione e raccoglimento.

I concerti previsti per il 2 e 3 febbraio 2025 sono attesi come uno degli eventi più significativi del programma agatino.

La partecipazione della cittadinanza a questi appuntamenti conferma l’importanza della musica come strumento di coesione e identità per la città di Catania, nel segno della devozione a Sant’Agata.