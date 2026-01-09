Catanzaro celebra Mimmo Rotella, a vent'anni dalla sua scomparsa, con una mostra ospitata alla Casa della Memoria. L’evento, inaugurato tra l’8 e il 9 gennaio 2026, presenta una selezione di opere realizzate dall’artista tra il 1969 e il 1999, offrendo al pubblico l’opportunità di ripercorrere trent’anni di attività di una delle figure più rappresentative dell’arte contemporanea italiana. La mostra resterà aperta fino al 29 marzo 2026, dando modo ai visitatori di approfondire il percorso creativo di Rotella nella sua città natale.

L’allestimento propone un viaggio attraverso le diverse fasi artistiche di Rotella, mettendo in luce la sua continua sperimentazione e la varietà dei linguaggi espressivi adottati nel corso degli anni.

Le opere selezionate testimoniano l’evoluzione stilistica dell’artista e il suo rapporto con la cultura visiva del Novecento. La mostra è promossa dalla Fondazione Mimmo Rotella in collaborazione con il Comune di Catanzaro, confermando l’impegno delle istituzioni locali nella valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio.

Il legame di Mimmo Rotella con Catanzaro

Mimmo Rotella, nato a Catanzaro nel 1918 e scomparso nel 2006, è riconosciuto a livello internazionale come uno degli artisti di spicco del Novecento. Dopo gli studi e i primi esperimenti in Calabria, la sua carriera si sviluppa tra Roma e Parigi, città dove consolida la fama di innovatore con l’invenzione dei décollage.

Catanzaro, città natale dell’artista, ha ospitato più volte mostre e iniziative in suo onore. La Fondazione Mimmo Rotella, attiva sul territorio, si occupa della valorizzazione e della conservazione del suo lascito artistico grazie a numerosi progetti, tra cui la realizzazione di esposizioni e la conservazione di materiale d’archivio.

La Casa della Memoria di Catanzaro si conferma come uno dei poli culturali di rilievo della città, ospitando regolarmente esposizioni dedicate ad artisti calabresi e a figure di spicco dell’arte nazionale e internazionale. La rassegna su Rotella rappresenta anche un’occasione per riportare l’attenzione sulla produzione artistica del Sud, spesso trascurata negli itinerari culturali nazionali.

L’evoluzione artistica nelle opere

La produzione di Rotella riflette i profondi mutamenti della sua poetica artistica. Le opere in mostra, realizzate tra il 1969 e il 1999, illustrano come l’artista abbia saputo rinnovare costantemente il proprio linguaggio, passando dalla figurazione tradizionale agli esperimenti con materiali e tecniche innovative. Rotella si è sempre confrontato con l’immagine e la cultura visiva del suo tempo, utilizzando fotografie, cartelloni pubblicitari strappati e frammenti urbani, tipici delle sue più celebri opere. Il tema dell’identità e della sperimentazione formale emerge con forza nel percorso espositivo, in dialogo costante con i linguaggi dell’avanguardia europea e americana.

La mostra si inserisce in una più ampia attività della Fondazione e del Comune di Catanzaro, con l’obiettivo di attirare appassionati, studiosi e nuovi pubblici attraverso un percorso immersivo. L’esposizione offre inoltre la possibilità di conoscere la storia delle opere di Rotella e la loro funzione sia come narrazione personale sia come sperimentazione artistica. Un invito, quindi, a riscoprire un autore innovativo e il suo rapporto profondo con la città calabrese, a vent’anni dalla sua scomparsa.