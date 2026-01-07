Checco Zalone torna al cinema con “Buen Camino”, diretto da Gennaro Nunziante e distribuito da Medusa Film, e conquista il botteghino delle feste. In soli tredici giorni di programmazione, il film ha incassato quasi 59.000.000 euro (58.896.398 euro), con 7.297.399 presenze nelle sale e una quota di mercato del 65,8%, confermandosi uno dei maggiori successi italiani di sempre, preceduto solo da “Avatar” e “Quo vado?”.

Incassi da record

Il debutto è avvenuto il 25 dicembre, giorno di Natale, con un incasso di 5.671.922 euro e una quota del 78,8% del mercato, riportando il botteghino italiano a livelli che non si vedevano dal 2011.

Il giorno successivo, Santo Stefano, il film ha incassato quasi 8 milioni euro, sfiorando i 14 milioni euro in due giorni. Nel primo weekend ha totalizzato quasi 27 milioni euro, diventando la migliore apertura natalizia di sempre in Italia. Il primo gennaio ha incassato oltre 5 milioni euro, portando il totale a oltre 41 milioni euro con più di 5 milioni di spettatori.

Un successo storico

“Buen Camino” si colloca al terzo posto tra i film con il maggiore incasso nella storia del cinema italiano, dopo “Avatar” (circa 68,6 milioni euro) e “Quo vado?” (circa 65,3 milioni euro). Nella seconda settimana di programmazione ha superato i 53 milioni euro, superando altri successi di Zalone come “Sole a catinelle” e “Tolo Tolo”.

L'impatto sul mercato cinematografico

Il film ha dominato le presenze in sala in tutte le regioni d’Italia, con prenotazioni sold-out e performance record. Ha trainato il mercato cinematografico nazionale durante le festività, confermando la forza del duo Zalone-Nunziante e il suo ruolo centrale nel panorama del cinema italiano contemporaneo.

Chi è Checco Zalone

Checco Zalone, nome d’arte di Luca Medici, è un comico, attore e sceneggiatore italiano noto per le sue commedie di grande successo. Tra i suoi film più celebri figurano “Quo vado?” (2016), “Sole a catinelle” (2013) e “Tolo Tolo” (2020), tutti diretti da Gennaro Nunziante e caratterizzati da incassi record al botteghino italiano.