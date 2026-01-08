L’anno 2026 si apre con risultati particolarmente positivi per il cinema italiano. Nei primi giorni di gennaio, le sale cinematografiche hanno registrato un aumento del 44% di fatturato e una crescita del 36% negli ingressi rispetto allo stesso periodo del 2025. Questi dati emergono dal consuntivo di Cinetel, che monitora circa il 90% del mercato italiano. Tra il primo e il sette gennaio 2026 i biglietti venduti sono stati oltre 1,8 milioni, mentre l'incasso ha superato i 12,7 milioni di euro. Le cause principali di questo risultato sono state le attese uscite cinematografiche e il ritorno di pubblico nelle sale, che mostra una netta inversione di tendenza rispetto al periodo post-pandemico, quando si erano registrati forti cali sia negli incassi sia negli accessi.

Secondo i dati raccolti, i risultati dell’inizio 2026 segnalano “una ripresa ormai consolidata nel consumo di cinema in sala”, come affermato dai principali operatori del settore. I titoli che hanno riscosso maggior successo sono “La città invisibile” di Paolo Sorrentino e il nuovo film d’animazione “Stella e il pianeta d’oro” prodotto da Rainbow, pionieri rispettivamente del cinema d’autore e del settore family. Gli esercenti sottolineano che “il pubblico ha risposto con interesse alle nuove proposte, segnalando una vitalità inattesa per il periodo”.

Il ruolo di Cinetel

Cinetel, la società che fornisce servizi di monitoraggio dei dati di affluenza e di incasso nelle sale italiane, svolge un ruolo centrale nel fornire una fotografia aggiornata del settore.

Il sistema rileva i dati relativi all’87% delle presenze nelle sale tradizionali e all’intero segmento dei cinema multiplex. L’analisi dei dati nelle prime settimane del 2026 mostra che la domanda di cinema in sala è tornata su livelli sostenuti, specialmente grazie all’offerta variegata di titoli italiani e internazionali. Le grandi produzioni internazionali contribuiscono al risultato, ma un elemento rilevante è anche l’impatto crescente dei film italiani, che rappresentano circa il 30% dell’incasso totale nel periodo analizzato.

La stagione cinematografica appena iniziata appare dunque promettente e potrebbe consolidare il trend di crescita dei mesi precedenti. Dalla riapertura post-pandemica, le sale italiane hanno faticato a recuperare i valori pre-2020, ma il 2025 aveva già mostrato segnali confortanti di ripresa, confermati ora dai risultati ancora più forti dell’inizio 2026.

Gli operatori si attendono che la tendenza positiva venga sostenuta dall’uscita di nuovi titoli attesi per i mesi successivi.

La storia recente delle sale cinematografiche

Le sale cinematografiche italiane hanno attraversato una fase complessa negli ultimi anni, segnata dall’impatto della pandemia che ha portato a una drastica riduzione degli spettatori tra il 2020 e il 2021. Secondo i dati dell’ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali), il 2022 aveva segnato una parziale ripresa, mentre nel 2023 e nel 2024 la crescita si era consolidata grazie anche all’adozione di nuovi modelli di esercizio e all’ammodernamento delle strutture. Le principali città, tra cui Roma, Milano e Napoli, ospitano le più grandi sale e i multiplex maggiormente frequentati, spesso coinvolti in iniziative volte a rilanciare la fruizione collettiva del cinema.

Nel corso degli ultimi anni, anche il supporto istituzionale, attraverso il Fondo per il Cinema e le leggi di sostegno al settore audiovisivo, ha giocato un ruolo chiave nel progressivo ritorno del pubblico in sala. Oltre alla programmazione di prime visioni, molti esercizi hanno investito nell’offerta di eventi speciali, festival e rassegne tematiche, arricchendo il panorama culturale cittadino. La stagione 2026, grazie a risultati come quelli di inizio anno, sembra dunque avviarsi verso una nuova fase di sviluppo del mercato cinematografico italiano.