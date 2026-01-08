Nel corso del 2025, il cinema italiano ha registrato un incasso complessivo di circa 496 milioni di euro, segnando un incremento rispetto all'anno precedente. Secondo i dati di settore, le presenze nelle sale sono state circa 68 milioni, anch'esse in aumento rispetto al 2024. Questi numeri testimoniano una ripresa del settore dopo le difficoltà legate alla pandemia.

I risultati del 2025 evidenziano una tendenza positiva rispetto al 2024, quando l’incasso era stato di circa 434 milioni di euro e gli spettatori poco più di 66 milioni. Il confronto mostra quindi una crescita sia negli incassi che nelle presenze, indicando una progressiva riconquista del pubblico da parte delle sale cinematografiche.

Il cinema italiano sta dimostrando una importante tenuta e capacità di riposizionamento.

Andamento degli incassi e numero degli spettatori

Rispetto ai dati pre-pandemia, l’incasso del 2025 si avvicina, ma non raggiunge ancora i livelli del 2019, quando gli ingressi avevano superato i 100 milioni e l’incasso era stato superiore a 600 milioni di euro. Tuttavia, il trend di crescita mostra una progressiva normalizzazione e una ripresa della fiducia del pubblico. La quota di mercato delle produzioni italiane nel 2025 risulta inferiore rispetto agli anni precedenti.

L'andamento positivo ha coinvolto non solo i blockbuster internazionali, ma anche numerosi titoli italiani che hanno trovato spazio e pubblico.

Il settore cinematografico continua così a rappresentare uno dei pilastri dell’offerta culturale nazionale, grazie all’impegno congiunto di sale, distributori e produttori. La ripresa viene sostenuta anche dalle politiche di incentivo ai consumi culturali, tra cui il rinnovo dei bonus cinema e le iniziative a favore delle nuove produzioni.

Il ruolo di Cinetel

Cinetel, fondata nel 1990 dalle principali associazioni di categoria del cinema italiano, fornisce dati quotidiani su programmazione, affluenza e incassi, coprendo la quasi totalità delle sale in Italia. I dati raccolti vengono utilizzati da operatori, istituzioni e media come riferimento per l’analisi del mercato cinematografico nazionale.

Dopo il calo delle presenze registrato tra il 2020 e il 2021, dovuto alle chiusure e alle restrizioni della pandemia, il cinema italiano si è progressivamente rialzato, sostenuto anche dall’ingresso di nuovi titoli e da un’attenzione crescente verso le produzioni nazionali. Gli operatori sottolineano l’importanza del sostegno pubblico e il ruolo delle sale nella coesione sociale e culturale delle comunità. La sfida per il futuro rimane quella di consolidare la tendenza positiva e riportare il pubblico nelle sale, in un contesto competitivo e in continua evoluzione.