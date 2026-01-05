Il 7 gennaio 2026 partirà la tournée sarda di A Mirror, testo della drammaturga britannica Sam Holcroft, con Claudio Gregori (Greg), Ninni Bruschetta, Fabrizio Colica, Paola Michelini e Gianluca Musio. Giancarlo Nicoletti cura la regia di questa coproduzione Altra Scena e Viola Produzioni. Sei le tappe previste, tutte inserite nella Stagione di Prosa del Cedac: San Gavino Monreale (7 gennaio), Arzachena (8 gennaio), Olbia (9 gennaio), Dorgali (10 gennaio), Carbonia (11 gennaio) e Oristano (12 gennaio). La pièce viene descritta come un thriller dark sul tema della censura nel terzo millennio.

Claudio Gregori definisce A Mirror uno specchio della realtà contemporanea: “fatta di apparenza e non di sostanza, con la sua facciata ipocrita e privata dei significati”. E aggiunge: “In un mondo in cui i politici cambiano, ma indossano la stessa maschera, come gli attori della Commedia dell’Arte, si concretizza in libertà fasulle, in cui o segui una corrente omologata o sei, senza appello, un ‘fascista che propugna il patriarcato’”.

La trama è ambientata durante una festa di nozze che cela una performance clandestina, organizzata per sfuggire alla censura del regime. Il pubblico diventa così complice involontario di un’azione sovversiva. Gregori interpreta Bax, “un tempo autore ribelle e pieno di ideali, che ha scelto di uniformarsi al volere del regime, per pusillanimità e interesse; l’incontro col giovane autore Adem apre l’armadio con tutti i suoi scheletri”.

Il suo nemico è Celik – interpretato da Ninni Bruschetta –, direttore del Ministero della Cultura, personaggio ambivalente: “vorrebbe essere mecenate delle Arti, ma ben sa che deve sottostare ai movimenti dei fili dei suoi burattinai”.

Dopo l’esperienza musicale con Greg & The Frigidaires, Gregori torna in Sardegna “con uno spettacolo pieno di ironia e pathos”. L’attore ricorda di aver iniziato a fare teatro nel 1995 e di non aver mai smesso, sia con Lillo, sia da solo o con altre compagnie, sottolineando che “questa è l’ennesima avventura, e desidero che si realizzi proprio questo: stimolare il pensiero, schioccare le dita, distogliere dal torpore e fornire una diversa angolazione da cui osservare”.

Il contesto internazionale di «A Mirror»

Il testo originale di A Mirror, scritto da Sam Holcroft, ha debuttato nel 2023 all’Almeida Theatre di Londra, con la regia di Jeremy Herrin e un cast guidato da Jonny Lee Miller. La pièce è poi approdata nel West End, al Trafalgar Theatre, nel gennaio 2024. Il testo, pubblicato da Nick Hern Books, viene descritto come un dramma moderno che interroga censura, autorità culturale e libertà d’autore.

Le recensioni britanniche hanno messo in risalto la struttura metateatrale dello spettacolo: una rappresentazione dentro la rappresentazione, che inizia con un finto matrimonio per nascondere una performance proibita e si svela progressivamente come un dramma di manipolazione ideologica.

Le critiche lo descrivono come un “thriller inquietante”, “inventivo” e “ingegnoso”, con uno stile a più livelli (play‑within‑a‑play) e un forte senso di disorientamento nello spettatore.

A Mirror è stato tra i candidati al premio per il miglior testo agli Evening Standard Theatre Awards, un riconoscimento di rilievo nella scena teatrale britannica. Sam Holcroft è una drammaturga affermata, autrice di testi come Rules for Living (2015), prodotto al National Theatre, e oggi Writer‑in‑Residence al Royal National Theatre.

Significato della tournée sarda

L’allestimento curato da Cedac, con la direzione di Giancarlo Nicoletti e la presenza di Claudio Gregori, offre l’opportunità di vedere in Italia uno spettacolo contemporaneo di respiro internazionale.

Le sei tappe in diversi centri della Sardegna suggeriscono una strategia di diffusione culturale, portando riflessioni sul rapporto tra arte e potere anche al di fuori dei grandi centri urbani.

Il tema centrale – la censura nel terzo millennio – assume una valenza simbolica anche in contesti democratici, dove la manipolazione dell’opinione e la narrazione controllata rappresentano sfide concrete. La messa in scena vuole suscitare nel pubblico una consapevolezza attiva: “stimolare il pensiero, schioccare le dita, distogliere dal torpore e fornire una diversa angolazione da cui osservare”, come auspicato da Gregori.

La scelta di una pièce «a specchio», capace di far riconoscere nel soggetto i tratti del presente, giustifica l’adozione di un linguaggio drammaturgico stratificato e metaforico. La tournée è un’occasione per avvicinare il pubblico sardo a un teatro che riflette criticamente sulle derive del potere e dell’omologazione culturale.