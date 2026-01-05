L’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia e quella del Gran Teatre del Liceu di Barcellona si sono esibite insieme domenica 4 gennaio, sotto la direzione di Riccardo Frizza, nel Concerto di Capodanno del Liceu, un evento che ha suscitato applausi a scena aperta e standing ovation. L’iniziativa ha rappresentato un ponte artistico tra due istituzioni liriche segnate da incendi negli anni Novanta, trasformando la musica in simbolo di resilienza e rinascita.

Un gemellaggio artistico carico di significato

Il concerto ha visto le due orchestre fondersi in un unico ensemble sinfonico, guidato da Riccardo Frizza, noto per la sua eleganza gestuale e la profonda conoscenza del repertorio italiano.

L’unione delle compagini veneziana e catalana ha incarnato un dialogo musicale tra passato e futuro, celebrando la capacità dell’arte di superare le avversità.

Programma e protagonisti della serata

Il repertorio ha spaziato da sinfonie e ouverture di Rossini, Bellini, Puccini, Offenbach, Donizetti, Mascagni e Verdi, fino a momenti solistici intensi. Il soprano Alexandra Zabala ha interpretato l’aria da Macbeth di Verdi, mentre il tenore Xabier Anduaga ha affrontato l’“aria dei nove do di petto” da La fille du régiment di Donizetti e la romanza spagnola “No puede ser”. Il duetto finale da La Bohème di Puccini, eseguito da Laura Brasó e Anduaga, ha preceduto due bis coinvolgenti: “Libiam’ dai lieti calici” dalla Traviata e la Marcia di Radetzky, che hanno coinvolto il pubblico in un fragoroso battimani.

Un evento che unisce storia e futuro

Il concerto ha assunto un valore simbolico oltre che artistico: due teatri storici, entrambi devastati da incendi negli anni Novanta, si sono ritrovati sullo stesso palcoscenico per celebrare la rinascita attraverso la musica. L’evento ha confermato la forza del linguaggio operistico come strumento di memoria e speranza.

Riccardo Frizza: il direttore

Riccardo Frizza, direttore d’orchestra italiano, è noto per la sua eleganza gestuale e la profonda conoscenza del repertorio italiano. Ha guidato l’ensemble sinfonico composto dalle orchestre della Fenice e del Liceu, incarnando il cuore artistico del progetto.