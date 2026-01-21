Al Cinema Eden di Cortina d'Ampezzo si è tenuta la prima proiezione di "Rosso Volante", il film prodotto da Rai Fiction e Viola Film incentrato su Eugenio Monti, campione di bob e figura emblematica dello sport italiano. L’anteprima, il 21 gennaio 2026, ha visto la presenza di autorità locali, personalità sportive e un vasto pubblico. La scelta di Cortina, patria di Monti e nota località olimpica, sottolinea il legame tra il film e la storia locale dello sport invernale.

"Rosso Volante" narra la vita e la carriera di Eugenio Monti, detto "il rosso volante" per i capelli e lo stile in pista.

Il film ripercorre le tappe principali della sua carriera, evidenziando i successi sportivi, tra cui medaglie olimpiche e mondiali, e il gesto di lealtà sportiva alle Olimpiadi di Innsbruck del 1964. Monti aiutò la squadra britannica a riparare una slitta, offrendo un esempio di fair play.

Il significato del film per Cortina d'Ampezzo

L'anteprima di "Rosso Volante" si inserisce in un contesto significativo per Cortina d'Ampezzo, legata a Eugenio Monti e alle discipline invernali e olimpiche. Presentare il film nella città natale del campione non è casuale: Monti ha reso celebre Cortina a livello internazionale. Il Cinema Eden è una sede importante per eventi culturali e proiezioni speciali.

Durante l’evento, i rappresentanti del Comune e delle federazioni sportive hanno sottolineato il valore simbolico di Monti per la comunità: "Eugenio Monti ha rappresentato l’eccellenza nello sport e nell’integrità morale".

Il film è un omaggio collettivo, con testimonianze di familiari e amici del campione.

Eugenio Monti: leggenda tra sport, Olimpiadi e cinema

Eugenio Monti (1928-2003) è stato uno degli atleti italiani più premiati nel bob, con sei medaglie olimpiche e titoli mondiali tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Il suo spirito sportivo, con la Medaglia Pierre de Coubertin dopo le Olimpiadi invernali di Innsbruck, ha segnato lo sport internazionale.

Il legame di Monti con Cortina è parte della storia della città, che ha ospitato le Olimpiadi invernali del 1956 e sarà tra le sedi delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Il Cinema Eden, rinnovato, si conferma luogo di riferimento per la cultura e lo sport. Con "Rosso Volante", la città rafforza il suo ruolo di custode della memoria sportiva nazionale, in vista dei prossimi eventi olimpici.