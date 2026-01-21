Cosmo, nome d'arte di Marco Jacopo Bianchi, ha annunciato l'uscita del suo nuovo album intitolato "La Fonte". Il disco sarà disponibile a partire dal 17 aprile e rappresenta il nuovo progetto discografico dell'artista piemontese. L'annuncio arriva a distanza di due anni e mezzo dal precedente lavoro, intitolato "Disordine", pubblicato nell'autunno del 2023. L'artista ha anche comunicato la partenza di un nuovo tour nei club italiani per promuovere il disco.

Cosmo ha dichiarato di aver lavorato a lungo e con impegno su questo progetto: “Ho cercato la musica che sentivo di dover fare, senza preoccuparmi di alcuna pressione esterna e senza seguire alcuna moda”.

L'album "La Fonte" è stato registrato presso lo studio di Ivrea, città natale dell’autore, e promette un lavoro che unisce ricerca personale e sperimentazione sonora. I dettagli sulle tracce e sulle collaborazioni che caratterizzeranno il nuovo disco non sono stati ancora resi noti.

Il tour nei club italiani

Oltre all'uscita dell’album, Cosmo ha annunciato una serie di date nei principali club italiani, che partiranno subito dopo la pubblicazione de "La Fonte". L’artista piemontese è già conosciuto per le sue esibizioni dal vivo coinvolgenti e caratterizzate dall’interazione con il pubblico, aspetti che dovrebbero essere confermati anche nella nuova tournée. Le date specifiche e le città coinvolte saranno comunicate nelle prossime settimane.

L’annuncio del nuovo album e del tour conferma la centralità di Cosmo nel panorama della musica elettronica e pop italiana, grazie anche ai precedenti successi come "L'ultima festa" e "Le voci". In attesa della pubblicazione, rimane alta l’attenzione da parte di pubblico e critica riguardo le sonorità e i temi che l’artista vorrà portare con "La Fonte".

La carriera di Cosmo

Marco Jacopo Bianchi, in arte Cosmo, è nato a Ivrea nel 1982 e ha iniziato la sua carriera con il gruppo Drink to Me, attivo nella scena indipendente italiana. Dal 2012 prosegue come solista, sviluppando uno stile personale che fonde elettronica, canzone d’autore e ritmi da club. Il suo terzo album, "Cosmotronic" (2018), ha avuto ampio riscontro anche fuori dall’ambiente indipendente, partecipando a diversi festival nazionali e guadagnando l’attenzione della stampa specializzata.

Cosmo ha sempre sottolineato la propria volontà di sperimentare e cercare forme nuove nella produzione musicale.

Nel tempo, la discografia dell’artista si è arricchita di lavori che esplorano tanto la dimensione intima quanto quella collettiva della musica pop ed elettronica italiana, contribuendo a ridefinire nel corso degli anni il ruolo del cantautore e produttore nel nostro panorama musicale.