Brunello Cucinelli ha reso omaggio a Valentino Garavani, definendolo “un genio del Novecento” e “un padre della moda italiana”. Queste parole sono state pronunciate durante la cerimonia funebre dedicata al celebre couturier, tenutasi il 23 gennaio 2026. Cucinelli ha condiviso ricordi personali, descrivendo Valentino come “una persona piacevolissima, elegantissima, perbene”. Ha inoltre raccontato un aneddoto significativo: “Mi chiamava lui personalmente perché indossava molti nostri capi e scherzosamente mi diceva: però mi fai un po’ di sconto. E io rispondevo: a un maestro come te non faccio lo sconto”.

L'imprenditore ha concluso il suo tributo evidenziando la qualità umana di Valentino, sottolineando come i suoi dipendenti fossero "molto contenti del suo comportamento: era gentile, educato, garbato. Questo, per me, dice tutto di un grande uomo”. Queste dichiarazioni emergono nel contesto della commemorazione di una figura che ha segnato profondamente la moda del ventesimo secolo, contribuendo a definire l'eleganza e lo stile italiano a livello globale.

L'eredità di Valentino Garavani

Valentino Garavani, conosciuto semplicemente come Valentino, ha fondato la sua celebre maison a Roma nel 1959. Il suo approccio alla moda, caratterizzato da raffinatezza e iconicità, ha rivoluzionato l'alta sartoria.

Il suo segno distintivo è stato il “Rosso Valentino”, una tonalità che ha reso le sue creazioni immediatamente riconoscibili. Negli anni Sessanta, la sua griffe ha raggiunto una dimensione internazionale, vestendo icone di stile come Elizabeth Taylor e Jacqueline Kennedy. Insieme al suo socio e compagno Giancarlo Giammetti, Valentino ha aperto al pubblico la sede storica della maison, lo spazio culturale PM23, situato vicino a piazza di Spagna. Questo luogo, che ha ospitato il velatorio, continua ad attrarre appassionati di moda per la sua forte identità artistica. La cerimonia funebre si è svolta nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma, il 23 gennaio 2026 alle ore undici.

La camera ardente era stata allestita presso il PM23, seguendo le direttive della Fondazione Valentino.

Riconoscimenti da colleghi e istituzioni

Il legame umano e professionale tra Brunello Cucinelli e Valentino Garavani è stato evidenziato da Cucinelli, che ha definito Valentino “un padre della moda italiana”. Questa definizione si inserisce nel vasto riconoscimento tributato al couturier dal mondo della moda e dalle istituzioni. Anche la prima ministra Giorgia Meloni lo ha commemorato come “un maestro indiscusso dello stile” e un simbolo del Made in Italy, la cui influenza trascende la sua scomparsa.

Il ricordo di Cucinelli non si limita al valore creativo di Valentino, ma ne esalta anche la dimensione relazionale.

La sua figura emerge come quella di un uomo amato dai collaboratori per la sua gentilezza, cortesia e capacità di creare un ambiente di lavoro sereno. Questa visione umanistica e rispettosa completa il ritratto di un genio creativo, delineando una personalità esemplare nel panorama della moda contemporanea.