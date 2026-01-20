La modella brasiliana Dalma Callado ha condiviso ricordi inediti del suo legame con lo stilista Valentino Garavani, sottolineando di essere stata definita sua musa in diversi eventi. In un'intervista a Milano il 19 gennaio 2026, Dalma ha ricordato la profonda influenza che Valentino ha avuto sulla sua vita artistica e personale, sottolineando come lo stilista "amava la bellezza in tutte le sue forme". L'occasione per tornare su questi episodi è nata durante un evento legato alla settimana della moda milanese, dove Dalma è stata fra le ospiti più attese.

Dalma ha parlato della sua amicizia e collaborazione professionale con Valentino, raccontando alcuni momenti significativi vissuti tra Parigi e Roma: “Quando ero sua musa, sentivo che guardava oltre l’apparenza. Per lui la bellezza era un’intuizione, non una semplice estetica”. La relazione tra la modella brasiliana e il grande couturier si è consolidata negli anni Novanta, periodo d’oro per Valentino sia in Italia sia sulla scena internazionale. L’influenza dello stilista sulla carriera di Dalma viene da lei attribuita proprio agli insegnamenti ricevuti: “Valentino mi ha insegnato la disciplina della moda, il rispetto per l’atelier, la cura dei dettagli”.

Valentino Garavani e il suo impatto nella moda mondiale

Valentino Garavani è uno degli stilisti più importanti del Novecento. Nato a Voghera nel 1932, ha fondato la maison Valentino nel 1960, diventando rapidamente un punto di riferimento della moda internazionale grazie al suo stile elegante ed essenziale. Famoso per il cosiddetto "rosso Valentino", lo stilista ha vestito alcune delle donne più amate e influenti al mondo, tra cui Jacqueline Kennedy, Sophia Loren, Elizabeth Taylor e molte altre. Gli ultimi decenni lo hanno visto protagonista di grandi retrospettive, come quella al Museo dell’Ara Pacis di Roma nel 2007, e di riconoscimenti ufficiali come la Legion d’Onore francese.

La relazione tra Dalma Callado e Valentino si inserisce in un periodo particolarmente importante per la casa di moda: tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila, la maison ha visto crescere il proprio prestigio anche attraverso collaborazioni con personalità legate allo spettacolo, allo sport e all’arte.

Questo dialogo continuo con mondi differenti ha rafforzato la filosofia di Valentino, orientata a superare le barriere tradizionali fra moda e altre espressioni culturali.

L’esperienza artistica di Dalma Callado

Oltre alla sua esperienza come musa ispiratrice in Europa, Dalma Callado ha sviluppato un crescente impegno nella promozione della moda e dell’arte, collaborando con giovani talenti e partecipando a numerosi eventi internazionali. Le collaborazioni con la maison Valentino e in generale con la scena internazionale della moda europea hanno contribuito a influire sulla sua visione: “Porto sempre con me ciò che ho imparato negli atelier di Roma e Parigi”, ha ribadito Dalma durante l’incontro milanese.

Il suo lavoro mira a creare ponti fra culture differenti, consolidando la sua immagine nel panorama fashion globale.

Grazie alle sue iniziative e alla visibilità ottenuta negli eventi internazionali, Dalma Callado è considerata oggi una delle principali ambasciatrici della creatività latinoamericana. Il legame personale e artistico con Valentino si conferma come un elemento fondamentale nella sua crescita umana e professionale, oltre che un esempio di come la moda possa essere strumento di dialogo tra generazioni e culture diverse.