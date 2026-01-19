Nel 2026, Francesco De Gregori tornerà ad esibirsi in Italia con un tour dedicato interamente a 'Rimmel', il suo storico album del 1975. Il cantautore porterà i brani del disco nei principali club della penisola, celebrando così i cinquant'anni di un lavoro fondamentale per la canzone d'autore italiana. Il tour offrirà un'atmosfera intima, fedele allo spirito originario dei brani, e sarà un'occasione speciale per il pubblico più affezionato, che potrà ascoltare dal vivo un repertorio considerato tra i vertici della musica italiana.

Tra i club che ospiteranno il tour figurano il Viper Theatre di Firenze, l'Estragon Club di Bologna, la Casa della Musica di Napoli, il Teatro della Concordia di Venaria Reale (Torino) e il Fabrique di Milano.

Il debutto è previsto per il 5 febbraio 2026 a Firenze, con altre tappe programmate nelle settimane successive. De Gregori ha dichiarato che queste date sono pensate per ricreare l'atmosfera raccolta dei suoi esordi: “Non è la solita tournée, canterò tutto Rimmel dall’inizio alla fine, come se tornassi indietro di cinquant’anni”. Il tour sarà un vero e proprio viaggio musicale nella memoria, ripercorrendo tutte le tracce di 'Rimmel' nell'ordine originale.

'Rimmel': un album fondamentale nella carriera di De Gregori

L'album 'Rimmel' ha segnato la storia della musica italiana, diventando uno dei dischi più rappresentativi del cantautorato degli anni Settanta. Pubblicato nel settembre 1975, contiene brani simbolo della produzione di De Gregori, come “Rimmel”, “Pablo”, “Buonanotte fiorellino” e “Quattro cani”.

La capacità lirica e poetica dell'autore, unita all'originalità musicale, ha creato un lavoro che ancora oggi conserva una straordinaria vitalità e influenza le nuove generazioni di musicisti.

Fin dalla sua uscita, l'album ha ricevuto numerosi riconoscimenti e ha riscosso un notevole successo di pubblico, contribuendo al rilancio di De Gregori. Nel corso del tempo, le sue canzoni sono state reinterpretate da diversi artisti e riproposte dallo stesso De Gregori nei suoi concerti, a testimonianza della loro perenne attualità e importanza nella cultura musicale italiana.

I club del tour: un contesto ideale per celebrare 'Rimmel'

Il tour toccherà alcune delle più importanti strutture italiane dedicate alla musica dal vivo.

Il Viper Theatre di Firenze, che aprirà la serie di concerti, è un punto di riferimento per la musica dal vivo nel capoluogo toscano. L'Estragon Club di Bologna è noto per la sua programmazione internazionale e per il suo ruolo nella vita culturale della città. La Casa della Musica di Napoli ospita regolarmente artisti di spicco del panorama italiano e internazionale, mentre il Fabrique di Milano è una delle principali venue per la musica pop e rock. La scelta di questi luoghi mira a creare una relazione diretta tra l'artista e il pubblico, in linea con l'idea alla base di questa riedizione dal vivo di 'Rimmel'.

Il tour, che segue le celebrazioni per i quarant'anni dell'album nel 2015, si inserisce in una lunga tradizione di omaggi che i grandi cantautori dedicano ai loro dischi più celebri, con l'obiettivo di riaffermarne la centralità nell'immaginario collettivo e di offrire alle nuove generazioni l'opportunità di scoprire dal vivo opere fondamentali della cultura italiana.