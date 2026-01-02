Il 4 gennaio torna Domenicalmuseo, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che offre l’accesso gratuito a musei, parchi archeologici e siti statali su tutto il territorio nazionale. Nata nel 2014, l’iniziativa consente ogni prima domenica del mese di visitare gratuitamente oltre 450 istituzioni culturali statali, offrendo a cittadini e turisti l’opportunità di scoprire il patrimonio artistico e storico italiano.

L’edizione del 4 gennaio coinvolge musei celebri e siti archeologici molto visitati, come il Colosseo a Roma, la Galleria degli Uffizi a Firenze, la Reggia di Caserta, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, i Musei Reali di Torino e Palazzo Ducale di Urbino.

Le aperture riguardano ogni regione italiana e includono sia grandi capolavori sia piccoli musei territoriali, aree archeologiche, monumenti, ville storiche e biblioteche monumentali statali. L’obiettivo è promuovere la conoscenza e la fruizione pubblica del patrimonio culturale.

Modalità di partecipazione

Per l’edizione di gennaio, l’ingresso gratuito è garantito a tutti i visitatori nelle sedi aderenti, indicate sul sito del Ministero della Cultura e nei portali dei musei statali. In alcuni casi, per motivi logistici, è consigliata la prenotazione online, soprattutto nei musei più affollati o con capienza limitata. Ogni istituzione può prevedere regolamenti specifici in relazione agli orari di apertura e alla gestione dei flussi, mantenendo l’accessibilità per tutti.

L’iniziativa coinvolge centinaia di musei e siti di interesse storico-artistico in ogni provincia d’Italia. Tra questi, il Museo Egizio di Torino, la Galleria Borghese di Roma, la Galleria dell’Accademia di Firenze, il Parco Archeologico di Paestum e Velia, gli Scavi di Pompei e la Pinacoteca di Brera a Milano. Anche piccoli musei e realtà meno note, spesso radicate nei centri minori, possono beneficiare di un aumento del pubblico.

Origini e diffusione dell’iniziativa

Domenicalmuseo è stata istituita nel luglio 2014 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali per facilitare l’accesso al patrimonio pubblico, riducendo le barriere economiche e favorendo la partecipazione. Ogni anno, milioni di persone usufruiscono della prima domenica gratuita del mese, partecipando a visite, mostre temporanee, percorsi guidati e attività educative.

Nelle grandi città come Roma, Firenze, Milano, Torino e Napoli, l’adesione è alta e coinvolge sia i siti più importanti sia le istituzioni museali meno conosciute. L'iniziativa ha generato un aumento delle presenze e una maggiore consapevolezza del valore del patrimonio culturale italiano. Alcuni musei, come il Colosseo e gli Uffizi, hanno registrato affluenze record. Domenicalmuseo è una delle principali strategie nazionali per la valorizzazione del patrimonio artistico e la promozione della cultura come bene condiviso.