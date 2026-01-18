Da dove nasce la tua passione per la recitazione?

“Sono sempre cresciuta con la musica, con l'arte dentro casa e ho capito di voler far questo perché mi piaceva esibirmi. Ho studiato per 7 anni danza classica all'Harmony Danza qui ad Avezzano e mi metteva a mio agio stare sul palco, non mi ha mai creato timore o imbarazzo e, quindi, da lì, poi, piano piano questa cosa ha cominciato ad espandersi anche in altri settori. Avevo capito a 13 anni che mi piaceva molto imitare le persone che mi facevano ridere e mi veniva semplice. Da lì ci ho preso un po' gusto e, quindi, con mamma e la mia famiglia abbiamo deciso di trovare un'agenzia e mi sono iscritta a 14 anni.

Al tempo stesso, mi sono iscritta anche a teatro e ho cominciato a studiare teatro, musical e contemporaneamente a fare i primi provini.”

Da Bianca nella seconda stagione di Di4ri a Celeste nel film Voglio Guardare, da Matilde in Crush a Maria in Don Matteo 15. Progetti e ruoli molto diversi tra loro arrivati in un momento importante della tua carriera. Che cosa hanno rappresentato per te?

“Allora ogni personaggio che interpreto mi lascia qualcosa. Ogni personaggio ha lasciato un segno dentro di me. Ognuno ormai rappresenta una sfaccettatura del mio carattere perché mi hanno dato molto come personaggi. Ognuno mi ha dato qualcosa perché, ovviamente, quando interpreti un personaggio e ci lavori per mesi, tutti i giorni, quella che era Fiamma all'inizio poi si trasforma.

Ogni personaggio fa ormai parte della Fiamma di oggi e per me sono stati tutti quanti personaggi che mi hanno dato una certa soddisfazione perché ho dato proprio io corpo a loro e, quindi, aver visto il lavoro di mesi, la mia sensibilità dentro i personaggi, mi ha dato una forte gratificazione nel rivederli. Tutto ciò mi ha fatto capire che proprio questo è il lavoro dei miei sogni e quando lo vedo messo in pratica dico: forse ce la posso fare.”

Entrare nel mondo di Don Matteo, una delle serie più amate della televisione italiana, comporta anche una certa responsabilità. Come hai vissuto questo ingresso?

“Sicuramente mi sono sentita addosso dal primo momento questa responsabilità perché effettivamente è una serie conosciutissima, seguita da anni da tutta l'Italia, fa milioni e milioni di spettatori.

Mi sentivo la responsabilità di essere perfetta nel ruolo, proprio impeccabile dal punto di vista del personaggio e soprattutto il mio desiderio era anche quello di entrare in massima sintonia con tutto il cast e devo dire che è stato proprio così. Loro, infatti, mi hanno accolta con calore, sono una vera e propria famiglia. Nel momento in cui mi hanno detto che ero stata presa per il ruolo, ho iniziato a studiare moltissimo proprio perché ci tenevo ad essere perfetta. Spero di star prendendo con la massima serietà ma allo stesso tempo con la massima spontaneità questo personaggio e questo ruolo perché ci tengo che effettivamente il pubblico riesca a vedere un personaggio sì studiato e interpretato bene ma sempre con la verità, cioè la sua storia ma con la mia sensibilità dentro”.

Cosa puoi dirci di Maria, il personaggio che interpreti in Don Matteo 15?

“Maria è una ragazza madre che rimane incinta a 16 anni. Don Massimo la ritrova in una chiesa e quando lei si risveglia non ricorda più nulla del suo passato, non sa chi è. Don Massimo l'aiuterà tantissimo a ritrovare quella che era prima e la proteggerà da tutta una serie di situazioni e di circostanze che poi con il passare del tempo, con lo scorrere delle puntate, vedrete. Ciò che accadrà a Don Massimo sarà fondamentale per lei perché lei lo vedrà sempre di più come un padre, come l’unica persona a cui lei può appigliarsi. Io amo questo personaggio perché mi ha insegnato tantissimo, ma forse la cosa più importante che mi ha insegnato è che quando pensiamo di aver sbagliato o c'è qualcosa del nostro passato che vogliamo dimenticare, il personaggio di Maria ci insegna che non importa chi eravamo prima ma è importante quello che siamo adesso, quello che siamo nel presente e soprattutto lavorare per costruire quello che vogliamo essere in futuro.

Questo, spero, sia quello che tutti quanti riusciranno a vedere in Maria piano piano con il passare delle puntate.”

In Crush – La storia di Matilde hai interpretato una ragazza giovane, fragile e contemporanea. Come ti sei avvicinata a questo ruolo?

“Matilde è stato un personaggio che io ho sentito molto mio nel senso che comunque io qualche anno fa proprio quando avevo la sua età, quando avevo 16 anni, ho vissuto una storia molto simile. Quando ho letto la sceneggiatura, prima di cominciare le riprese, da subito mi sono ritrovata nel personaggio di Matilde. È stato molto intenso ma anche molto bello interpretare questo personaggio perché soprattutto mi sono da subito sentita grata del fatto che avessero scelto me per raccontare una storia così importante che dà moltissimi insegnamenti agli adolescenti.

Anche qui mi sono sentita molto responsabile del lavoro che stavo facendo perché si parla di una situazione che purtroppo ricorre sempre più spesso al giorno d'oggi e poter dare ai ragazzi e alle ragazze gli strumenti e le chiavi per poter riconoscere quei determinati atteggiamenti che poi possono sfoggiare in tossicità è stato davvero importante per me. Io sicuramente mi sento di aver dato tanto di Fiamma a Matilde perché ogni scena, ogni momento in cui c'era questa "violenza psicologica" nei confronti di Matilde da parte di Marco è come se l’avessi sempre rivista nella Fiamma del passato. Mi ricordo che c'è stato un giorno in cui abbiamo girato una scena e mi venne da piangere. Quando poi abbiamo chiuso la scena stessa perché avevamo finito, non riuscivo a smettere, non riuscivo a fermarmi perché mi aveva proprio riportato al passato e a come mi sentivo qualche anno prima.”

Ritornando, purtroppo, a questa spiacevole esperienza, quanto è stato importante per te il supporto della tua famiglia per affrontare tutto questo?

“Tantissimo. Infatti, questo è quello che ho sempre detto riguardo a Crush: alla fine Matilde ce la farà a riscoprire sè stessa, grazie alla scuola, alle sue migliori amiche e alla famiglia. Quindi io invito tutte le ragazze e tutti i ragazzi che, purtroppo, si ritrovano in questa situazione a non aver paura di parlare con i propri familiari perché loro vivono con noi, sono le persone che ci conoscono meglio e sono proprio loro le persone che possono aiutarci di più ad uscire da quel determinato tipo di situazione. La mia famiglia per me è stata davvero fondamentale in questo senso.”

C’è un messaggio che tu vorresti, dunque, dare alle ragazze che si trovano loro malgrado a dover affrontare una situazione del genere?

“Certo. Ciò che io direi alle ragazze che si trovano in questa situazione è per prima cosa di parlare con le persone care, con le persone che davvero ci vogliono bene e che vogliono davvero il nostro bene e poi di riflettere tanto, cioè di prendersi un attimo per sé stesse nella propria stanza e chiedersi se si sia felici davvero, se sia veramente questo quello che si vuole.”

Che differenze hai percepito tra il lavorare su una serie popolare come Don Matteo e su un progetto più intimo come quello di Crush - La storia di Matilde?

“Tante differenze. Dal punto di vista delle tempistiche è tutto molto diverso. In Don Matteo siamo tantissimi attori, ogni puntata ha dei protagonisti propri e quindi conosci ogni giorno persone nuove, cambi spessissimo location per il set e hai la possibilità di lavorare con tantissimi registi.

Da questo punto di vista, è stata una grande sfida attoriale per me perché ogni regista ha esigenze diverse, richieste diverse e quindi devi cambiare la tua recitazione, il modo che hai di lavorare.

In Crush, invece, è stato un po' diverso, nel senso che eravamo pochi attori, io giravo tutti i giorni perché ero la protagonista, non ho saltato mai un giorno di set e il regista era sempre lo stesso. Lavoravo tutti i giorni sullo stesso personaggio e sull'evoluzione della storia e mi sono trovata anche meno in difficoltà perché facevo riferimento al mio passato.

In Don Matteo non è stato semplice immedesimarmi nel senso della maternità che ha Maria, è stata tutta una cosa da ricercare guardando le persone che ho intorno e che sono mamme.”

Pensi che oggi il cinema e le serie TV stiano cambiando il modo di rappresentare le ragazze e le giovani donne?

“La cosa che noto è che si tende sempre di più a raccontare delle storie verosimili, a dare modo ai ragazzi o comunque al pubblico in generale di avere degli strumenti per uscire dalle situazioni in cui possiamo trovarci davvero nella nostra vita privata. Spesso capita anche a me, accendo la televisione, vedo una serie e trovo sempre degli spunti per risolvere dei miei problemi che ho davvero. Il cinema si mette sempre di più dalla parte del pubblico. Vedo sempre di più dei prodotti in cui il pubblico può immedesimarsi per quanto riguarda la propria vita e questa è una cosa bellissima secondo me perché dà modo allo spettatore di guardare molto di più i film le serie e di capire che un problema nella propria vita privata non è soltanto un problema proprio ma è comune anche ad altre persone, tanto da essere raccontato in televisione.”

C’è un tipo di ruolo o di storia che senti particolarmente vicina e che vorresti affrontare?

“Ultimamente sono molto attratta dal genere horror, forse proprio perché mi fa paura. Il mio sogno è proprio quello, magari un giorno, di interpretare un ruolo all'interno di un film horror, oppure il ruolo di un agente segreto in un film d'azione. Una ladra, una criminale. Ecco questo mi piacerebbe. Però nel film horror non vorrei essere il personaggio che muore, ma quello che, alla fine, riesce a risolvere tutto.”

Forse non tutti sanno che sei anche una cantante. La musica, dunque, costituisce un’altra parte importante del tuo percorso artistico. Come dialoga con la tua carriera di attrice?

“Secondo me si incontrano molto bene. Io ho anche studiato per un po' di anni musical. È un'altra mia grande passione.

Un altro mio sogno è proprio quello di interpretare Anna nel musical di Frozen, se ci fosse l'opportunità. Nella mia carriera d'attrice mi è servito saper cantare perché quando ho interpretato Bianca in Di4ri suonavo la chitarra e cantavo e ho cantato l'intera colonna sonora con Sony, un intero Album pubblicato su Spotify. Anche in Don Matteo ci sarà un momento in cui canterò. Il cantare e il recitare si incontrano perfettamente e io amo entrambe le cose.”

Quali sono i tuoi progetti futuri?

“Considerando che Don Matteo è stata una serie molto lunga non ho potuto prendere altri impegni lavorativi e fare altri provini. Personalmente, quando finirò di girare Don Matteo, vorrei iscrivermi all'Università online o comunque all'Università anche in presenza.

Adesso devo capire se è compatibile con gli impegni lavorativi. Io mi sono diplomata a giugno scorso al Liceo Artistico e ora mi piacerebbe continuare con lo studio di Lingue oppure con Letteratura Cinema e Spettacolo.”