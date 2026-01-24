Classe 2009, formazione musicale solida e un percorso già segnato da esperienze importanti. Elisa Benvenuto ha iniziato a coltivare la sua passione per la musica, grazie all'amore trasmesso dai suoi genitori. Dal pianoforte al clarinetto, fino ad arrivare al canto. Dopo l'esperienza a Tu si que vales, che ha segnato la sua esordiente carriera, la giovane artista ha chiuso il 2025 e inaugurato il nuovo anno con Nuvole Blu.

Il nuovo singolo, dalle sonorità pop e soul, si muove su coordinate emotive precise: parlare di pace, di fragilità e di responsabilità collettiva senza perdere delicatezza.

La canzone nasce in un contesto storico complesso e sceglie un punto di vista netto, affidandosi a sonorità avvolgenti.

Elisa Benvenuto: 'Vivo la musica come un dono da condividere'

In questa intervista a Blasting News, Elisa Benvenuto ha ripercorso le tappe fondamentali della sua ancor breve carriera. Ma ha anche voluto parlare del lavoro dietro il nuovo singolo e la direzione verso cui sta guardando. Un dialogo che racconta non solo una canzone, ma il modo in cui una giovane cantautrice sta costruendo la propria identità musicale.

La tua musica sembra nascere da un ascolto profondo del mondo che ti circonda: quando hai capito che la voce poteva diventare non solo uno strumento, ma una responsabilità?

In realtà l'ho sempre sentito. Per me cantare non è mai stato solo una questione di tecnica o di avere un bel timbro; è un modo per stare accanto alle persone e per dare sfogo a quello che ho dentro. La vera consapevolezza della 'responsabilità', però, è arrivata quando ho iniziato a scrivere Nuvole Blu insieme a Daniele Piovani. Lì ho capito che stavo toccando un tema immenso e molto delicato, e ho sentito il dovere di farlo con il massimo rispetto.

Hai solo 16 anni, ma il tuo percorso è già ricco di esperienze importanti, dalla televisione ai concorsi: c’è stato un momento in cui ti sei sorpresa di te stessa, guardandoti da fuori?

Il momento in cui mi sono sorpresa di più è stato sicuramente a Tu sì que vales.

Rivedermi in TV mi ha fatto uno strano effetto: non avrei mai pensato di riuscire a stare davanti a giudici così importanti con quella calma e senza farmi vincere dall'ansia. Ma la sorpresa più grande è stata vedere quanto sono riuscita a emozionare il pubblico. Nonostante questo, resto con i piedi per terra: so di non essere ancora 'arrivata'. Vivo ogni esperienza come un tassello che mi aiuta a crescere e a diventare l'artista che sogno di essere.

Assisi è una città carica di spiritualità e silenzio: quanto conta il luogo da cui vieni nel modo in cui scrivi e senti la musica?

Assisi per me rappresenta l'umiltà, proprio come ci ha insegnato San Francesco. Più che il luogo in sé, però, conta l’educazione che ho ricevuto dai miei genitori: mi hanno cresciuta con l’idea che 'è dando che si riceve'.

È un valore che si sposa perfettamente con l'idea della mia città. Per questo vivo la musica non come un vanto, ma come un dono da condividere: cantare è il mio modo di dare qualcosa agli altri, restando sempre umile.

Nel nuovo brano un messaggio di pace e speranza: 'Vorrei che chi ascolta si sentisse capito'

In Nuvole blu dai voce a chi spesso non ne ha, soprattutto ai bambini: pensi che la musica possa ancora cambiare lo sguardo delle persone, anche solo per la durata di una canzone?

Sì, ci credo tantissimo. Se guardo al passato, artisti come Bob Marley sono riusciti a unire popoli interi, quindi perché non dovrebbe succedere ancora oggi? Penso che la musica sia la migliore amica di tutti: c’è sempre, in qualsiasi momento.

La cerchiamo quando siamo felici, quando siamo tristi o quando affrontiamo un dolore profondo, come la perdita di una persona cara. La musica è una presenza costante che aiuta a superare ogni situazione, per questo sono convinta che abbia il potere di cambiare lo sguardo delle persone, anche solo per pochi minuti.

Hai raccontato che questo brano è stato emotivamente difficile da scrivere: cosa ti ha lasciato questa esperienza e quale messaggio ti aspetti di trasmettere ai tuoi ascoltatori?

Scrivere questo brano e poter dare voce a chi non ne ha è stato un regalo immenso per me. Il mio obiettivo principale è la vicinanza: vorrei che chi ascolta si sentisse capito e si immedesimasse in queste parole.

Con Nuvole Blu spero di spingere le persone a riflettere, ad alzare lo sguardo per accorgersi di quello che accade intorno a noi. Vorrei che chi vive in pace non desse per scontata la propria tranquillità e ringraziasse ogni giorno per la vita; allo stesso tempo, spero che questa canzone possa essere un piccolo abbraccio di conforto per chi, invece, sta vivendo il dramma della guerra.

Se guardi avanti, immaginando Elisa tra qualche anno, quale parte di te speri rimanga intatta nonostante la crescita e il cambiamento?

Spero di rimanere esattamente come sono, fedele a me stessa. Il mio desiderio non è cambiare la mia essenza, ma 'aggiungere': vorrei acquisire più maturità, fare nuove esperienze artistiche e crescere come persona, ma senza mai perdere quella spontaneità e quei valori che mi guidano oggi.

Immagino un'Elisa più consapevole, ma con lo stesso cuore.

Sicuramente tutto ciò che stai vivendo è già una grande soddisfazione, considerata la tua giovane età, ma sarà senza dubbio solo il primo capitolo di ciò che ti aspetterà. Ci sono progetti in cantiere? Cosa sogni per la tua carriera?

In questo momento sto lavorando con Daniele Piovani a una cover de Il mio canto libero di Lucio Battisti. È un brano che ha un significato profondissimo e diverso per ognuno di noi; ogni volta che la ascolto o la canto mi commuovo profondamente. Dovrebbe uscire verso marzo e non vedo l'ora di condividerla.

Nel frattempo, mi sto preparando per alcuni provini e concorsi, cercando di studiare e migliorare la mia tecnica. Il mio sogno? Una vita piena di musica, incontri ed emozioni. Spero davvero di poter vivere facendo la cantante, portando sempre un messaggio di bene a chi mi ascolta.