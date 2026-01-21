Emma Dante, autrice, regista e attrice originaria di Palermo, riceverà il Leone d’Oro alla carriera per il Teatro nell’ambito della Biennale di Venezia 2026. La premiazione si terrà il 28 giugno 2026, durante la cerimonia di apertura della cinquantesima edizione del Festival Internazionale del Teatro, diretto da Stefano Ricci e Gianni Forte. La motivazione del premio sottolinea l’originalità della sua poetica teatrale e la capacità di coniugare la tradizione popolare con una ricerca personale che ha rinnovato profondamente la scena italiana.

Emma Dante è una delle figure più influenti del teatro contemporaneo in Italia.

La sua carriera è costellata di riconoscimenti nazionali e internazionali. Tra gli spettacoli più noti si ricordano Misericordia, Le sorelle Macaluso e Carmen. La giuria, su proposta dei direttori artistici Ricci e Forte, ha riconosciuto il ruolo di Dante nello “spalancare le porte a una generazione di teatranti” e nell’avere dato vita a “un mondo narrativo potente, radicato nella realtà ma capace di farsene mito”.

Il percorso artistico di Emma Dante

Nel corso degli anni, Emma Dante ha costruito una carriera articolata, portando avanti una ricerca costante tra drammaturgia, regia e performance. Il suo lavoro spazia tra teatro e opera lirica, con allestimenti che hanno attraversato i principali teatri italiani ed europei.

Dante ha fondato la compagnia teatrale Sud Costa Occidentale a Palermo nel 1999, diventando un punto di riferimento per la scena teatrale del Sud Italia. Nel 2014 è stata chiamata a dirigere la Carmen al Teatro alla Scala di Milano, ottenendo grande consenso di pubblico e critica.

La sua poetica si distingue per il linguaggio fisico, l'intensità emotiva e l'attenzione ai temi della famiglia, dell’identità e della marginalità sociale. Attraverso la riscrittura di miti, fiabe e cronache contemporanee, Dante ha dato nuova vitalità ai canoni della drammaturgia italiana.

La Biennale di Venezia e il Leone d’Oro

La Biennale di Venezia, fondata nel 1895, è una delle principali istituzioni culturali italiane e internazionali.

Il Leone d’Oro, istituito alla fine degli anni Settanta, viene assegnato in vari settori artistici come riconoscimento alla carriera o per contributi eccezionali. Nelle passate edizioni, hanno ricevuto il Leone d’Oro personalità come Luca Ronconi, Lev Dodin e Peter Brook.

La cerimonia di apertura della cinquantesima edizione del Festival Internazionale del Teatro, che si terrà il 28 giugno 2026, avrà luogo nella sede storica della Biennale e sarà un’occasione per celebrare il contributo di Emma Dante al panorama teatrale contemporaneo. Il festival, sotto la direzione di Ricci e Forte, è noto per l’attenzione alle nuove tendenze e per il sostegno agli artisti emergenti. L’assegnazione del premio a Dante si inserisce pienamente nel solco di questa ricerca, riconoscendo la capacità della regista palermitana di innovare i linguaggi scenici.