Enrica Bonaccorti ha condiviso aggiornamenti sul suo stato di salute durante la sua ospitata a Verissimo. La conduttrice ha ripreso il ciclo di chemioterapia a causa del tumore al pancreas, diagnosticato lo scorso settembre, che non ha mostrato segni di riduzione. Bonaccorti ha descritto il suo percorso come altalenante, con giorni migliori e altri più difficili, ma ha espresso la ferma intenzione di proseguire con le cure.

Il percorso terapeutico e le prospettive

Attualmente, la massa tumorale non è operabile. La conduttrice ha spiegato che tra qualche mese dovrà sottoporsi a nuovi esami, con la speranza di poter essere candidata all'intervento chirurgico.

Nonostante le sfide, Bonaccorti ha sottolineato l'importanza di andare avanti, affrontando la situazione con determinazione.

Il supporto familiare e i progetti futuri

Un ruolo fondamentale nel suo percorso è svolto dalla figlia Verdiana, che le offre un sostegno costante e la fa sentire molto vicina. Parallelamente, Enrica Bonaccorti sta lavorando a un progetto scritto, un lavoro autobiografico che auspica di poter pubblicare entro l'anno. Descrive questo progetto come un'opportunità preziosa per la riflessione personale e per "aprire la mente su se stessi".

Chi è Enrica Bonaccorti

Enrica Bonaccorti è una figura nota nel panorama televisivo italiano, apprezzata come conduttrice e autrice. Nata nel 1949, ha segnato la storia della televisione con la sua partecipazione a programmi di successo come Domenica In e La vita in diretta. Nel settembre 2025, ha reso pubblica la sua diagnosi di tumore al pancreas, scegliendo di condividere apertamente con il pubblico il suo percorso di cura e le sue riflessioni intime.