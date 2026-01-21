Ermal Meta è stato designato come maestro concertatore della ventinovesima edizione del Concertone de La Notte della Taranta, evento che si terrà a Melpignano il 24 agosto 2026. L’annuncio è stato diffuso dalla Fondazione La Notte della Taranta, organizzatrice del festival di musica popolare italiana.

Meta, vincitore del Festival di Sanremo e noto per il suo approccio musicale, dirigerà l'orchestra popolare durante la serata principale, apportando la sua visione e la sua esperienza internazionale allo spettacolo.

La Fondazione ha evidenziato come la scelta di Ermal Meta rifletta l'intento di valorizzare la diversità musicale, menzionando la sua “capacità di accogliere culture differenti e trasformarle in nuove forme artistiche”.

Il cantante ha espresso il suo orgoglio nel “contribuire a un progetto che unisce passato e futuro della musica italiana”, sottolineando l’importanza sociale e culturale della Taranta: “È una festa, ma anche un rito collettivo che parla a tutti”. Il Concertone, ambientato nell'ex Convento degli Agostiniani, è il culmine di un percorso che coinvolge ogni estate numerosi comuni del Salento con concerti e attività di ricerca sulle tradizioni locali.

La storia e l'impatto culturale de La Notte della Taranta

La Notte della Taranta, nata nel 1998, è un'iniziativa volta a riscoprire e valorizzare la musica tradizionale salentina, in primis la pizzica. Negli anni, il festival è cresciuto, diventando uno degli appuntamenti del panorama musicale italiano ed europeo, con presenze che hanno raggiunto le 200.000 persone.

Ogni estate, il Festival tocca venti località del Salento, culminando nel Concertone finale di Melpignano.

L’evento promuove la danza e la musica popolare, includendo studi etnomusicologici, laboratori, mostre e momenti di confronto tra tradizione e innovazione. Nelle varie edizioni, musicisti di fama nazionale e internazionale hanno contribuito a rinnovare il repertorio della Taranta, alimentando il dialogo tra radici popolari e nuove tendenze musicali.

Melpignano: lo scenario del Concertone

Il Concertone si svolge a Melpignano, centro della Grecìa Salentina, noto per l'energia del Festival, per il patrimonio artistico e per l'ex Convento degli Agostiniani, che dal 1609 domina la piazza principale.

Questa location accoglie ogni estate migliaia di spettatori provenienti da tutta Italia e dall’estero, generando un indotto culturale e turistico rilevante per il territorio. Il coinvolgimento delle comunità locali e la valorizzazione delle tradizioni salentine sono tra gli obiettivi della Fondazione La Notte della Taranta.

Nelle passate edizioni, il ruolo di maestro concertatore è stato affidato ad artisti come Ludovico Einaudi, Carmen Consoli, Stewart Copeland e Raphael Gualazzi. L’esperienza di Ermal Meta promette di portare nuove contaminazioni e di coinvolgere un pubblico ampio, in linea con una manifestazione che unisce identità locale e apertura internazionale.