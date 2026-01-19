Etro ha presentato a Milano la sua nuova collezione maschile per l'autunno-inverno 2026, intitolata "Animuomini". La sfilata, tenutasi il 18 gennaio 2026 all'interno dell'iconico Teatro Alcione, ha offerto uno spazio suggestivo nel cuore della città. L'evento ha messo in luce la capacità del brand di fondere elementi storici e visioni future, proponendo un'immagine dell'uomo attuale che valorizza la memoria collettiva e le radici, reinterpretandole in chiave contemporanea.

Il direttore creativo Marco De Vincenzo ha sottolineato l'importanza di costruire un dialogo tra passato e presente, affermando: "Credo nell'umano che comprende tutti, al di là delle categorie, e credo che la memoria collettiva sia la nostra unica ricchezza da proiettare nel futuro".

I capi presentati hanno espresso questa idea attraverso l'uso di materiali tradizionali come jacquard e maglieria, abbinati a dettagli moderni e tagli innovativi. L’ispirazione della collezione ruota attorno a figure ibride tra uomo e animale, con capi che evocano la trasformazione e la simbiosi tra diverse identità.

Memoria e modernità nella sfilata di Etro

La sfilata di Etro si è caratterizzata per la commistione di pattern ricchi, colori accesi e accessori come borse e cappelli che richiamano la tradizione artigianale italiana. Oltre all'aspetto estetico, grande attenzione è stata rivolta al messaggio identitario: la collezione suggerisce una visione fluida del concetto di maschilità, in cui la forza si accompagna a empatia e riflessione.

Le creazioni in passerella hanno visto la presenza di trench in lana, gilet ricamati e soprabiti a motivi floreali, delineando una silhouette elegante ma non convenzionale. Il pubblico presente ha accolto con interesse la capacità di Etro di rinnovarsi senza tradire le proprie radici storiche.

Il concept degli "Animuomini" intende anche suggerire una prospettiva inclusiva, in cui la diversità e la memoria sono valori irrinunciabili per affrontare il futuro del marchio. De Vincenzo ha commentato che “l’essere umano è l’unico essere capace di trasformarsi e di unire mondi apparentemente opposti”, rafforzando il legame tra artigianalità e innovazione.

Etro: tradizione, innovazione e Milano

Fondata nel 1968 da Gimmo Etro, la maison ha sempre interpretato la moda come espressione di identità e di patrimonio culturale.

La scelta del Teatro Alcione come location per la sfilata risalta la centralità milanese nella storia di Etro: la città è infatti il cuore pulsante delle attività del marchio e rappresenta un simbolo internazionale della moda italiana. Negli anni, Etro si è distinto per l’uso di motivi Paisley, tessuti pregiati e lavorazioni artigianali, contribuendo in modo significativo al Made in Italy. Oggi la società è guidata dalla famiglia fondatrice insieme a Marco De Vincenzo, che dal 2022 interpreta i codici storici del marchio portando nuove suggestioni e un linguaggio visivo contemporaneo.

La maison Etro è presente con boutique nelle principali capitali mondiali ed è riconosciuta per la sua capacità di narrare, attraverso il prodotto, un equilibrio tra eccentricità e classicità.

Le collezioni spesso dialogano con l’arte e la cultura, dimostrando una vocazione interdisciplinare che trova ulteriore conferma in eventi e collaborazioni nel panorama milanese. In questo contesto, la collezione “Animuomini” rappresenta un ulteriore passo nell’evoluzione stilistica di Etro, sottolineando l’intreccio tra passato, presente e futuro nella moda internazionale.