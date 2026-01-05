Il giovane violoncellista Ettore Pagano si è esibito come solista con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai all'Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino, sotto la direzione del maestro Andrés Orozco-Estrada, già noto per collaborazioni con le più prestigiose orchestre internazionali. Pagano, considerato tra i talenti emergenti della sua generazione, ha presentato il Concerto per violoncello e orchestra n.1 di Camille Saint-Saëns, una composizione celebre per la sua profondità espressiva e difficoltà tecnica. Il programma del concerto ha incluso anche brani di Ottorino Respighi.

L'evento ha rappresentato un appuntamento centrale nella stagione concertistica dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Pagano, vincitore di numerosi concorsi internazionali, ha già ottenuto riconoscimenti e collaborazioni con importanti istituzioni musicali europee. La presenza di Andrés Orozco-Estrada alla direzione ha confermato il respiro internazionale della serata, offrendo al pubblico una serata di grande intensità musicale.

L'Auditorium Rai Arturo Toscanini

L'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai ha sede presso l'Auditorium Rai Arturo Toscanini, situato nel cuore di Torino. La struttura, inaugurata nel 1952, rappresenta uno dei principali spazi dedicati alla musica classica in Italia, con una capienza di oltre mille posti.

Nel corso della sua storia, l'Auditorium ha ospitato le maggiori personalità della scena musicale internazionale e continua a essere un punto di riferimento per gli appassionati e i giovani talenti. L'Orchestra, attiva ufficialmente dal 1994, è formata dalla fusione delle quattro precedenti Orchestre Sinfoniche della Rai e oggi si impone come una delle più autorevoli formazioni orchestrali italiane.

Ettore Pagano e Andrés Orozco-Estrada

Il protagonista solista, Ettore Pagano, classe 2003, si è affermato rapidamente grazie a vittorie in concorsi come il "George Enescu" e il "Gaspar Cassadó". Nel corso della sua giovane carriera ha suonato in prestigiose sale europee come la Philharmonie di Berlino e la Sala Verdi di Milano, affiancandosi a direttori di rilievo.

Il direttore colombiano Andrés Orozco-Estrada, noto per la sua energia e versatilità, è stato alla guida di orchestre quali la London Philharmonic e la Houston Symphony. Il programma proposto, con il Concerto di Saint-Saëns e brani di Respighi, ha offerto al pubblico una serata di grande intensità musicale.