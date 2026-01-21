Fabio De Luigi si prepara a tornare sul grande schermo, ricoprendo il doppio ruolo di regista e attore protagonista. Il nuovo progetto, intitolato “Un bel giorno”, lo vedrà affiancato da Virginia Raffaele, che interpreterà la coprotagonista. Il film è prodotto da Colorado Film e sarà distribuito da Medusa Film e uscirà il 5 marzo nei cinema.

Fabio De Luigi: attore e regista

Per De Luigi, il ritorno alla regia rappresenta un momento importante nella sua carriera, che lo ha visto protagonista di numerosi film di successo negli ultimi vent’anni, sia in ruoli comici che drammatici.

Dopo aver esordito dietro la macchina da presa con “Tiramisù” nel 2016, sperimentando nuovi linguaggi narrativi, De Luigi consolida la sua presenza come regista. Virginia Raffaele, nel frattempo, ha sviluppato uno stile unico, spaziando dalla televisione al teatro e al cinema, e conquistando un pubblico sempre più vasto.

I due artisti hanno già collaborato in diversi progetti televisivi, dimostrando una particolare alchimia che promette di arricchire ulteriormente questa nuova commedia.