La porcellana degli hausmaler in Europa nel Settecento è al centro della nuova mostra allestita nella Project Room del Museo Internazionale delle Ceramiche (MIC) di Faenza. L'esposizione, curata da Alessandro Biancalana, sarà visitabile dal 25 gennaio al 22 febbraio 2026, con inaugurazione sabato 24 gennaio alle ore 17.

La rassegna dedica il suo focus agli hausmaler, ovvero i pittori su porcellana del XVIII secolo che operavano in modo indipendente, svincolati dai contratti con le manifatture. Questi artisti, spesso etichettati con termini dispregiativi come “pittori truffa” o “pittori pasticcioni”, erano in realtà figure di grande spessore e notevole estro.

Il fenomeno, particolarmente diffuso nell'area tedesca, in Boemia e in Slesia, trovò eco anche in Inghilterra, con i cosiddetti china painter, e nei Paesi Bassi, dove si registrò una significativa partecipazione femminile. Tra le figure storiche di spicco, si ricordano Sabina e Anna Elisabeth Auffen Werth di Augsburg, considerate tra le più importanti pittrici su porcellana e maiolica del XVIII secolo.

In diverse città, tra cui Norimberga, Dresda, Augsburg, Bayreuth e Memmingen, si svilupparono vere e proprie scuole decorative. Nonostante l'osteggiamento delle manifatture ufficiali e del potere politico, che portò alcuni hausmaler persino in carcere, il fenomeno proseguì nel XIX secolo con la nascita di laboratori dedicati e giunse fino all'età contemporanea, mantenendo viva una tradizione artistica nella decorazione ceramica.

Le radici di questa pratica affondano nei decoratori di vetro del Cinquecento. Attorno al 1715, fu probabilmente Bartholomäus Seuter, orafo e incisore, uno dei primi a utilizzare la neonata porcellana europea di Meissen, avviando una fioritura di botteghe indipendenti con eleganti cineserie e bouquet floreali.

La conservatrice Valentina Mazzotti sottolinea come l'esposizione sia il frutto di anni di studio e collezionismo di Alessandro Biancalana, anticipando il suo volume monografico. Il Settecento europeo sarà un tema centrale per il museo nei prossimi anni, con un percorso espositivo dedicato.

Il MIC di Faenza e la Project Room

Il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza (MIC) si conferma un'istituzione fondamentale per la valorizzazione della ceramica artistica.

La Project Room, spazio espositivo temporaneo, ospita in questo caso il fenomeno degli hausmaler, rafforzando la vocazione del museo alla ricerca e alla diffusione di aspetti meno noti delle arti ceramiche.

Il contesto storico-artistico degli hausmaler

Il termine hausmaler, utilizzato in Germania tra il XVII e il XVIII secolo, identificava i decoratori su porcellana che operavano autonomamente. Tra questi si ricordano Ignaz Preissler e Johann Heel a Norimberga, dove si diffusero decorazioni monocrome su boccali finemente ornati. Ad Augsburg, Bartholomeus Seuter fu una figura di rilievo. Nonostante alcune manifatture ufficiali si avvalessero dei loro servizi, verso la fine del Settecento le fabbriche imposero il controllo interno della decorazione, segnando il declino dell'artigianato indipendente.

La mostra del MIC riporta alla luce una stagione di creatività artistica autonoma, offrendo spunti di riflessione sulle dinamiche tra artigianato libero e produzione corporativa nel Settecento europeo.