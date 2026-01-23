Sono iniziati il 23 gennaio 2026 i primi momenti divulgativi dedicati al sito archeologico di Fanum Fortunae, l’antica Fano, dove sono stati confermati i resti della Basilica descritta da Marco Vitruvio Pollione. L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ancona e Pesaro e Urbino, offre «spiegazioni guidate, gratuite e aperte a tutti». Gli archeologi della cooperativa adArte cureranno gli interventi per permettere l’osservazione esterna dei ritrovamenti emersi durante gli scavi in piazza Andrea Costa e comprenderne il valore storico, archeologico e culturale.

Il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, ha evidenziato come «La scoperta della Basilica di Vitruvio non è solo un evento archeologico di rilievo nazionale, ma un simbolo dell’identità culturale della nostra città».

Momenti divulgativi e valorizzazione del patrimonio locale

Sebbene non sia previsto l’accesso diretto all’area di scavo, è stato predisposto un allestimento che consente a cittadini e visitatori di seguire le illustrazioni degli esperti. In aggiunta, questo fine settimana sarà possibile visitare il Museo della Via Flaminia, l’area sotterranea di Sant’Agostino – identificata alla luce delle recenti scoperte come possibile Tempio di Giove – la Chiesa di San Pietro in Valle, la Chiesa di San Francesco e la Chiesa di Santa Maria Nuova, che ospita la ricollocata Pala di Durante.

Un’opportunità storica per Fano e la sua identità culturale

Questa iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per restituire alla comunità un patrimonio profondamente legato alla sua storia. Il ritrovamento conferma il forte legame tra la Fano moderna e l’antica realtà romana, valorizzando l’evento come un momento chiave nella riscoperta dell’identità fanese. Le attività divulgative mirano a coniugare tutela, ricerca e partecipazione pubblica, integrando il sito nel circuito monumentale cittadino e offrendo un’opportunità concreta di coinvolgimento diretto nella conoscenza di un edificio di straordinaria importanza nella storia dell’architettura antica.