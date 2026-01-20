La basilica di Vitruvio a Fano è tornata al centro dell’attenzione dopo anni di indagini archeologiche. Il 20 gennaio 2026 è stato dato un nuovo impulso ai lavori per rendere visitabile questa importante testimonianza dell’architettura romana. Collocata nei pressi dell’ex Caserma Paolini, l’edificio, attribuito all’architetto Marco Vitruvio Pollione, rappresenta un unicum nelle Marche e risale alla tarda età repubblicana. La basilica, probabilmente edificata nell’ultimo ventennio del I secolo a.C., era già citata dallo stesso Vitruvio nella sua opera “De Architectura” ed è considerata dagli specialisti una delle più importanti scoperte archeologiche della regione.

I recenti scavi, coordinati dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, sono realizzati d’intesa con il Comune di Fano e l’Università di Bologna. L’obiettivo è quello di accelerare il percorso che porterà alla fruizione pubblica del sito. Secondo il sindaco di Fano, Massimo Seri, “questo luogo straordinario può diventare un simbolo identitario della città, in grado di attrarre visitatori da tutta Italia e non solo”. Serena Maffia, direttrice della Soprintendenza regionale, sottolinea come la basilica “testimoni una fase storica di straordinaria vitalità e di dialogo con il mondo romano”.

Caratteristiche e valore archeologico della basilica

La struttura, un tempo destinata probabilmente ad attività civili e giudiziarie, presenta dimensioni imponenti: circa 60 metri di lunghezza, con un impianto basilicale tripartito.

Alcuni elementi architettonici, come colonne in pietra d’Istria e porzioni di pavimentazione originaria, sono emersi negli ultimi rilievi. L’interesse degli archeologi deriva anche dal fatto che si tratta dell’unica basilica di epoca romana documentata nelle Marche. Nei prossimi mesi si procederà con l’allestimento di percorsi protetti e con interventi di conservazione mirata dei resti.

Gli specialisti hanno ribadito che la basilica di Fano offre la rara possibilità di collegare le fonti scritte dell’antichità con riscontri materiali direttamente leggibili. Vitruvio, infatti, faceva esplicitamente riferimento a questa realizzazione come modello ideale di architettura pubblica nelle province romane.

Il progetto prevede inoltre nuove campagne di sensibilizzazione e didattica, rivolte sia agli studenti sia ai cittadini.

Storia e riscoperta nel contesto di Fano

La basilica viene menzionata sin dall’antichità nei trattati di architettura, ma la sua identificazione sul posto è avvenuta solo nel Novecento grazie agli scavi condotti nella zona sud-est di Fano. L’area archeologica che comprende l’ex Caserma Paolini è stata dichiarata di interesse culturale e oggetto di numerosi studi. Il Comune di Fano e la Regione Marche hanno previsto investimenti per la valorizzazione non solo della basilica, ma anche del circuito murario romano e di altre evidenze urbane.

Fano, anticamente chiamata Fanum Fortunae, costituisce uno dei principali centri di epoca romana nelle Marche.

La città conserva ancora oggi parte delle mura augustee, l’Arco di Augusto e una serie di strutture pertinenti ai grandi edifici pubblici dell’epoca. La basilica di Vitruvio rappresenta per Fano una testimonianza di continuità storica e potrà offrire, una volta completamente valorizzata, un notevole contributo sia in termini turistici sia di conoscenza storica del territorio.