Il FantaSanremo torna protagonista. A poco più di un mese dall’inizio della settantasettesima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston, sono aperte le iscrizioni. È stato anche ufficializzato il regolamento del gioco parallelo, diventato parte integrante della manifestazione dal 2020.

Sono previsti punti “classici” in base al piazzamento, serata per serata e per la finale, oltre a una serie di bonus e malus. Tra le novità, spicca una sezione “bonus ad personam” pensata per alcuni Big indicati dal direttore artistico Carlo Conti.

Ad esempio: 10 punti se Arisa consiglierà antidolorifici a Carlo Conti, in riferimento a una gag del 2015; 10 punti a LDA e Aka 7even se saliranno sul palco con Stefano Scala, la cui foto fu usata per errore al posto di quella di Aka 7even; 3 punti per una foto di Chiello con la maglia di Chiellini, o viceversa; 10 punti se Francesco Renga si prenderà cura di “Angelo” come fece nel 2005, con bonus fino a 20 punti se il riferimento sarà ai Ricchi e Poveri; 10 punti per Levante se la introdurranno Leonardo Pieraccioni o Massimo Ceccherini come nel film Il Ciclone; 10 punti se Malika Ayane restituirà uno spartito degli orchestrali; 10 punti se Patty Pravo canterà “tu mi fai girar come fossi una bambola” mentre gira anche le Bambole di Pezza; 13 punti se Tredici Pietro si classifica tredicesimo; spazio all'ironia sui nomi come Samurai Jay (kimono) o Maria Antonietta (“perde la testa”).

«Immancabili i bonus che hanno fatto la fortuna del gioco in passato»: scapezzolata, ballerini, occhiali da sole, cappelli, twerking (atteso per Elettra Lamborghini). La standing ovation vale 20 punti (10 se parziale). Un tributo speciale è riservato a Peppe Vessicchio: 10 punti se il direttore d’orchestra indossa il papillon, 20 se dirigono in due, altri 10 se qualcuno dice «dirige l’orchestra il maestro Peppe Vessicchio». Da segnalare: “il cinque” alla statua di Mike Bongiorno vale 10 punti, così come esibirsi in sala stampa o cantare coi fan per le vie di Sanremo. Ogni sponsor avrà bonus Premium per artisti che abbracciano l’ospite, si siedono sui gradini della scala o non toccano il microfono per i primi trenta secondi.

Tra i malus: nominare FantaSanremo sul palco, inciampare scendendo le scale, cadere o dimenticare le parole. Le penalità vanno da –5 fino a –100 per squalifica. Fischi o battute discriminatori saranno anch’essi penalizzati. Tra le novità del 2026 ci sono anche bonus e malus giornalieri segreti, svelati giorno per giorno durante la settimana del Festival.

Le origini del FantaSanremo

Il FantaSanremo nasce nel 2020 da un gruppo di amici nelle Marche, appassionati del Festival. Già quell’anno si registrano 47 iscritti. Il gioco si ispira alla formula del fantacalcio, con una moneta virtuale chiamata “Baudo” in onore di Pippo Baudo e con l’attenzione di Rai Radio 2 che ne parla durante il Festival.

Dal 2021 il gioco si sposta online, aumentando il numero di partecipanti grazie anche a dirette social e all’attenzione di personaggi come Fedez che lo rendono virale.

Nel tempo il regolamento si evolve: da cinque a sette artisti per squadra (cinque titolari e due riserve) a partire dal 2025, con una moneta virtuale ribattezzata “Baudi”, e la possibilità di iscriversi a più leghe. L’edizione 2025 registra numeri da record: oltre cinque milioni di squadre iscritte e crescite esponenziali rispetto agli anni precedenti.

Il FantaSanremo come fenomeno culturale

L’evoluzione del FantaSanremo dimostra il suo passaggio da passatempo tra amici a fenomeno di costume nazionale, capace di coinvolgere milioni di utenti durante il Festival.

La creatività nei bonus, la viralità sui social e l’attenzione dei media hanno trasformato il gioco in un appuntamento fisso della settimana sanremese. L’omaggio a Peppe Vessicchio nel regolamento 2026 rappresenta anche un legame con la tradizione musicale e televisiva.