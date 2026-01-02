Fausto Zanardelli, noto come Fausto Lama, riprende il suo cammino musicale da solista con il singolo “a tanto così”, pubblicato venerdì 2 gennaio 2026 per le etichette Asian Fake e Atlantic/Warner Music Italy. Il brano, accompagnato da un videoclip, segna l’avvio di un nuovo capitolo dopo la conclusione dell’esperienza con i Coma_Cose e della relazione con Francesca Mesiano, in arte California.

Un brano intimo e riflessivo

“a tanto così” affronta il tema della fine di una relazione con delicatezza e sincerità, senza drammi o eccessi. Il testo propone un saluto pacato, quasi un “Ciao, come stai?”, e riflette sulla possibilità di chiudere una storia senza sensi di colpa o clamore.

Il video, prodotto da Homies.work x The Job e diretto dallo stesso Fausto Lama, accompagna il brano con un’estetica coerente al tono del pezzo.

Un nuovo inizio

Fausto Lama descrive “a tanto così” come “il primo pezzo della mia nuova vita musicale”, espressione di un sentimento di inadeguatezza rispetto agli standard sociali e personali. Racconta di un anno vissuto “in apnea”, durante il quale si è perso e ritrovato. A settembre si è ritirato con alcuni amici musicisti in un casale tra le colline piemontesi, dove sono nate spontaneamente nuove canzoni, a tratti crude, riflessive e ciniche. Intende condividere progressivamente questi nuovi brani con il pubblico.

Un messaggio di auguri per il 2026

Conclude con un augurio per il 2026: desidera che tutti siano circondati da persone che portino cose belle nella vita, con la consapevolezza che la perfezione non esiste e che “ci si sente più vivi sbagliando”. Per lui, la vita è una transizione continua, e il vero traguardo è imparare ad apprezzare il presente.

La separazione artistica dai Coma_Cose

La scelta di intraprendere un percorso solista segue la separazione personale e professionale dai Coma_Cose, duo che Fausto Lama formava con California. La fine del sodalizio, annunciata nell’ottobre 2025, ha segnato la chiusura di un decennio di carriera condivisa e di vita insieme.

Chi è Fausto Lama

Fausto Zanardelli, classe 1978, è un rapper, cantautore, produttore e polistrumentista.

Prima dei Coma_Cose, aveva già una carriera solista sotto lo pseudonimo Edipo, con album come “Bacio battaglia” (2012) e “Preistorie di tutti i giorni” (2015). Con i Coma_Cose, attivi dal 2017 al 2025, ha raggiunto il grande pubblico, partecipando a Sanremo e pubblicando album di successo.