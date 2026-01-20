Il giovane pianista russo Arsenii Moon si esibirà lunedì 22 gennaio 2026 alle ore 20.30 nella Sala dei Comuni del Castello Estense, nell'ambito della stagione concertistica di Ferrara Musica. Moon, nato a San Pietroburgo nel 1999, è considerato uno dei nuovi talenti del pianoforte a livello internazionale. Nel concerto di Ferrara proporrà un programma che spazia tra capolavori di Schubert, Chopin, Debussy e Ravel. L’evento si inserisce in una stagione che porta nella città emiliana interpreti di prestigio e giovani promesse della scena musicale mondiale.

Ferrara Musica rappresenta da anni un punto di riferimento per appassionati e addetti ai lavori, grazie a un cartellone che alterna grandi nomi e artisti emergenti. L’esibizione di Moon segue le recenti partecipazioni a competizioni internazionali dove il pianista si è distinto, tra cui il concorso internazionale di Ginevra. La scelta del programma vuole valorizzare la versatilità espressiva e la sensibilità dell’interprete, qualità spesso sottolineate dalla critica. "Ferrara è una città dove la musica classica trova un pubblico autenticamente partecipe", ha sottolineato la direzione artistica dell’evento.

La stagione di Ferrara Musica

La rassegna di Ferrara Musica, attiva dalla fine degli anni Ottanta, si svolge principalmente nel Castello Estense, monumento simbolo della città, e offre numerosi concerti di musica classica, da camera e sinfonica.

La stagione 2025-2026, che ospita il concerto di Moon, conferma la vocazione del festival a promuovere sia celebri interpreti sia giovani pianisti e musicisti che si sono affermati in importanti concorsi internazionali. Il cartellone attira da anni un pubblico numeroso, diventando occasione di valorizzazione per Ferrara e il suo patrimonio culturale. Tra i nomi ospitati nelle recenti edizioni si annoverano musicisti di spicco del panorama europeo e mondiale.

Nel corso degli anni, Ferrara Musica ha arricchito il suo programma con collaborazioni artistiche prestigiose e produzioni originali, consolidando la città come tappa ricercata del circuito musicale italiano. L’attenzione alla formazione del pubblico e agli interpreti emergenti si traduce nell’organizzazione di concerti, seminari e incontri anche per le nuove generazioni di ascoltatori.

Il Castello Estense: storia e cultura

Il concerto di Arsenii Moon si terrà nella Sala dei Comuni del Castello Estense, residenza storica degli Estensi e uno dei principali simboli architettonici della città. Costruito a partire dal 1385, il castello ha attraversato numerose trasformazioni nei secoli, mantenendo le sue funzioni di rappresentanza e cultura. Oggi ospita musei, spazi espositivi ed eventi di rilievo, come i concerti di Ferrara Musica, che ne valorizzano gli ambienti storici e rafforzano il legame tra patrimonio artistico e offerta culturale contemporanea.

L’area monumentale del Castello Estense, situata nel cuore del centro storico di Ferrara, fa parte del sito UNESCO della città rinascimentale.

Gli eventi musicali organizzati nella Sala dei Comuni testimoniano l’attenzione della città al dialogo fra tradizione e innovazione nel panorama culturale italiano. Il cartellone di Ferrara Musica rappresenta una delle principali offerte musicali della regione Emilia-Romagna, contribuendo a rafforzare il profilo artistico di Ferrara a livello nazionale e internazionale.