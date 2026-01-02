Nella sua 43ª edizione, il festival “Primo Piano sull’Autore–Festival Pianeta Donna” ha conferito il riconoscimento di Film dell’Anno al lungometraggio Anna (2025), opera prima alla regia di Monica Guerritore, scritta insieme ad Andrea Purgatori. La giuria del concorso cinematografico ha motivato il premio con “la capacità di restituire un ritratto intimo e potente di un’icona universale come Anna Magnani, in perfetto equilibrio tra ricostruzione storica e intensità drammatica”. Il film incarna il tema dell’edizione: “Invisibile femminile. Il cinema delle donne (mai) visto e da vedere”, portando sullo schermo non soltanto l’icona del cinema, ma la donna con le sue passioni e il suo indomito spirito di libertà.

Il festival, diretto da Franco Mariotti e organizzato dall’associazione culturale AmaRcorD con il contributo della direzione generale Cinema e audiovisivo del ministero della Cultura, ha trasmesso le opere in concorso al Cinema Méliès di Perugia tra novembre e dicembre, prima di annunciare il vincitore del Film dell’Anno. Il verdetto, reso noto il 2 gennaio 2026, anticipa la serata di gala in cui saranno resi noti i premi nelle restanti categorie: produzione, attrice, sceneggiatura, fotografia, scenografia, montaggio, musica, costumi e trucco, riservati esclusivamente a donne. Saranno inoltre assegnati i riconoscimenti per docufilm e regia docufilm, miglior cortometraggio, miglior videoclip e premi speciali quali “Carlo Tagliabue”, “Domenico Meccoli ScriverediCinema” e il premio in ricordo di “Luca Svizzeretto”.

Il tema del festival

La 43ª edizione del festival si è svolta al Cinema Méliès di Perugia dal 27 novembre al 5 dicembre 2025 e ha avuto come tema conduttore “Invisibile femminile. Il cinema delle donne (mai) visto e da vedere”. Le proiezioni, gratuite e aperte al pubblico, hanno valorizzato opere di registe esordienti e autrici affermate italiane e straniere, nonché opere di autori che raccontano storie di donne. La madrina dell’edizione è stata Ida Di Benedetto, protagonista di una retrospettiva dedicata alle sue interpretazioni. Durante la conferenza stampa di presentazione a Perugia, erano presenti, tra gli altri, Monica Guerritore, Anna Carlucci, Ekaterina Khudenkikh, Miriam Rizzo e Yvonne Sciò.

La specificità del festival

“Primo Piano sull’Autore–Pianeta Donna” è un festival cinematografico dedicato al cinema al femminile, giunto alla sua 43ª edizione. Da sei anni, con la formula “al femminile”, il festival premia opere prime e opere di autrici, nonché di autori che raccontano storie di donne, con un’attenzione particolare alle donne dietro e davanti la macchina da presa. Organizzato dall’associazione culturale AmaRcorD con il sostegno del Ministero della Cultura, promuove la parità di genere e offre visibilità a nuove prospettive cinematografiche. L’edizione precedente, la 42ª, si era chiusa con oltre trenta premi assegnati in varie categorie e una cerimonia a Roma che aveva celebrato personalità come Milena Vukotic e Federica Luna Vincenti con premi speciali, così come l’assegnazione dei premi “ScriverediCinema”, del “Carlo Tagliabue” e dei Premi dell’anno per regia, attrice e produttrice.

In questa prospettiva, il riconoscimento per Anna segna un momento significativo nella rassegna, celebrando un’opera d’esordio che illumina con forza l’identità femminile, unendo la figura leggendaria di Anna Magnani a un approccio narrativo contemporaneo, nel solco del tema dell’edizione.