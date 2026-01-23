Il Teatro Girolamo Magnani di Fidenza ha riaperto il 23 gennaio 2026, al termine di un importante intervento di riqualificazione e manutenzione straordinaria. I lavori hanno richiesto un investimento complessivo di 600 mila euro, di cui 380 mila finanziati dalla Regione Emilia-Romagna tramite il bando 2024-2026, destinato al miglioramento e alla qualificazione delle sedi di spettacolo.

Gli interventi hanno interessato numerosi aspetti tecnici e strutturali del teatro. Sono stati ristrutturati e recuperati locali rimasti inutilizzati per anni, ammodernati i neri di scena e i sistemi di movimentazione.

È stata effettuata la sostituzione dei proiettori del palco e del mixer audio, la messa in sicurezza del ballatoio in legno sotto la graticcia e del sistema di movimentazione del lampadario della platea. Inoltre, sono state installate una piattaforma motorizzata per la fossa degli orchestrali e sono stati sostituiti i ventilconvettori in platea, nell'ottica di un miglioramento dell'efficientamento energetico.

Alla cerimonia d'inaugurazione hanno presenziato l'assessora regionale alla Cultura, il sindaco di Fidenza e il direttore di Ater Fondazione, ente gestore del teatro. Il taglio del nastro è avvenuto in concomitanza con la presentazione di due spettacoli dedicati alle scuole.

Caratteri storici e architettonici

Il teatro, edificato in stile neoclassico, fu inaugurato il 26 ottobre 1861 con l'opera "Il Trovatore" di Giuseppe Verdi. È intitolato a Girolamo Magnani, scenografo e decoratore fidentino, autore della decorazione interna dell'edificio e di numerose scenografie verdiane.

La facciata del teatro presenta un portico a tre arcate. Al primo piano si aprono cinque finestre sormontate da lunette con medaglioni raffiguranti musicisti e compositori, mentre sopra la finestra centrale campeggia lo stemma di Fidenza. All'interno, la sala degli spettacoli è caratterizzata da tre ordini di palchi, un boccascena impreziosito da oro e stucchi bianchi, e una volta affrescata con amorini e putti, frutto della decorazione originale realizzata da Magnani.

Il contesto culturale e il patrimonio storico

Il Teatro Magnani si annovera tra i settantasette teatri storici ancora attivi nella Regione Emilia-Romagna, rappresentando un fulcro di vitalità culturale. Ospita stagioni di prosa, rassegne per bambini e stagioni lirico-sinfoniche, in collaborazione con ATER Fondazione. Il teatro vanta inoltre ambienti scenici e decorativi di notevole pregio: il foyer, il Ridotto con volte affrescate da ghirlande e amorini, specchiere in legno dorato e lampadari di cristallo provenienti dalla corte ducale di Parma.

La sua storia ha inizio nel 1813, con la costruzione avviata su progetto dell'architetto Nicolò Bettoli. Dopo alcune interruzioni, i lavori furono ripresi e conclusi nel 1861.

Nel corso del tempo, sono stati restaurati elementi significativi, tra cui la Camera Acustica nel 2011 e il fondale storico dipinto da Dino Mora, restituito nel 2014.

Il teatro non è solo un edificio di valore storico-architettonico, ma un vero e proprio “luogo di cittadinanza”. Costituisce un punto di riferimento culturale per la comunità locale, rafforzato dalle collaborazioni con scuole, associazioni e circuiti teatrali regionali.