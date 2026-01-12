Filippo Bisciglia è stato al centro del gossip per un selfie pubblicato su Instagram, in cui appare accanto a Giordana Angi, cantautrice ed ex allieva di Amici. Nello scatto, lei gli dà un bacio sulla guancia, mentre in sottofondo si sente la sua canzone “Dammi un bacio”. Il gesto ha fatto pensare a una nuova fiamma, ma il conduttore ha chiarito che si trattava di un momento di amicizia: la foto è stata scattata durante la festa di compleanno di Giordana, celebrata proprio il giorno in cui ha compiuto trentadue anni, e Bisciglia ha accompagnato lo scatto con un semplice “Auguri Giò”.

Il contesto del selfie

Il selfie ha acceso i rumor perché ritrae un gesto affettuoso tra due volti noti del mondo dello spettacolo. Tuttavia, il contesto è chiaro: si tratta di un momento privato, legato a un compleanno, e non di un incontro romantico. Il conduttore ha condiviso anche altri contenuti della festa, confermando che si tratta di un rapporto di amicizia e stima reciproca.

La fine della relazione con Pamela Camassa

La notizia arriva a pochi mesi dalla fine della lunga relazione tra Bisciglia e Pamela Camassa, durata diciassette anni. In questo contesto, ogni gesto affettuoso del conduttore viene interpretato come possibile segnale di una nuova storia. Il chiarimento, però, conferma che non c’è alcun coinvolgimento sentimentale con Giordana Angi, ma solo un legame professionale e personale consolidato.

Chi è Giordana Angi

Giordana Angi è una cantautrice italiana emersa grazie al talent showAmici di Maria De Filippi. Ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2020 con il brano “Come mia madre” e ha costruito una carriera musicale apprezzata per la sua sensibilità e autenticità.