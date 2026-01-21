Sei liriche inedite di Mario Luzi, rinvenute tra i suoi appunti e quaderni conservati presso il Gabinetto Vieusseux, sono ora esposte al pubblico a Firenze. La rassegna, intitolata “Nel bagaglio di Mario… Gli scartafacci luziani del Gabinetto Vieusseux”, si svolge all’Archivio Contemporaneo Bonsanti, offrendo l’opportunità di accedere a materiali finora sconosciuti degli anni più maturi del poeta. L’esposizione rappresenta un’occasione significativa per la letteratura italiana contemporanea, rivelando aspetti nuovi dell’opera luziana e permettendo di comprendere la genesi e l'evoluzione della sua scrittura.

Le liriche, trascritte su fogli sparsi e rimaste finora ignorate dalla critica, costituiscono una testimonianza preziosa dell’attività intellettuale di Luzi. La mostra espone anche alcuni quaderni autografi e scartafacci preparatori, mettendo in luce il processo creativo dell’autore. I curatori dell’esposizione hanno sottolineato il grande valore filologico del ritrovamento, che getta nuova luce su un periodo poco esplorato della produzione luziana.

La valorizzazione del patrimonio di Mario Luzi

L’iniziativa si inserisce nell’ambito di un progetto più ampio di recupero e valorizzazione dell’archivio di Mario Luzi, poeta e intellettuale fiorentino tra i più influenti del Novecento italiano. L’Archivio Contemporaneo Bonsanti del Gabinetto Vieusseux, istituzione di rilievo per la conservazione di fondi letterari, ospita l’evento con l’intento di favorire studi futuri su Luzi e di offrire al pubblico interessato materiali inediti.

La mostra prevede l’esposizione di testi manoscritti, dattiloscritti, lettere e documenti privati, illustrando l’iter creativo e la ricerca poetica dell’autore.

Il progetto espositivo, organizzato in collaborazione con il Centro Studi Mario Luzi La Barca, ha visto il coinvolgimento diretto degli archivisti e degli esperti letterari che hanno lavorato al riordino e alla catalogazione dei documenti. Grazie a questo lavoro, sono emerse non solo le sei liriche ora esposte, ma anche una serie di appunti di lavoro che approfondiscono il rapporto di Luzi con la città di Firenze e con i temi centrali della sua poetica, tra solitudine, spiritualità e rapporto con la storia.

Mario Luzi e Firenze

Mario Luzi (1914-2005) è stato tra i massimi lirici italiani del Novecento e figura centrale nella cultura fiorentina.

Oltre all’attività poetica vasta e pluripremiata, Luzi ha svolto un’intensa opera saggistica, di traduzione e di critica. Il Gabinetto Vieusseux custodisce numerosi fondi letterari legati ai principali autori italiani del secolo scorso, e l’inserimento delle carte luziane in questo contesto arricchisce il patrimonio documentario della città. Il Centro Studi Mario Luzi, attivo a Firenze, si occupa dal 2006 della diffusione dell’opera del poeta e promuove periodicamente mostre, convegni ed eventi culturali per avvicinare studiosi e pubblico alla produzione luziana.

Le liriche ora esposte evidenziano l’inesauribile capacità di rinnovamento formale e tematico di Luzi. La scoperta e la pubblica fruizione di questi materiali si inseriscono in una tradizione di attenzione verso i documenti originali che caratterizza la vita culturale fiorentina.

L’allestimento presso l’Archivio Contemporaneo Bonsanti consente di riscoprire un poeta che ancora oggi stimola la riflessione critica e offre nuovi spunti di ricerca per studiosi e amanti della poesia.