Si è alzato il sipario sulla stagione operistica del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino con la prima di “Tosca” di Giacomo Puccini, accolta con entusiasmo. Il pubblico ha tributato otto minuti di applausi a interpreti, orchestra e coro.

Allestimento e regia

L’allestimento, firmato da Massimo Popolizio e ripreso da Paola Rota, era già stato apprezzato. Le scene di Margherita Palli, i costumi di Silvia Aymonino e le luci di Pasquale Mari hanno restituito con forza la tensione drammatica e l’atmosfera cupa e passionale dell’opera.

Direzione e interpreti

Sul podio, il maestro Michele Gamba ha offerto una lettura intensa e teatrale, segnando un ritorno al Maggio dopo “Il barbiere di Siviglia” del 2020. Il Coro, preparato da Lorenzo Fratini, e il Coro di voci bianche, diretto da Sara Matteucci, hanno contribuito in modo decisivo al successo della serata.

Il cast vocale ha riscosso unanimi consensi: Chiara Isotton, al suo debutto sulle scene del Maggio, ha interpretato una Floria Tosca intensa e coinvolgente. Accanto a lei, Vincenzo Costanzo ha incarnato Mario Cavaradossi con slancio e lirismo, mentre Alexey Markov ha offerto uno Scarpia di grande autorevolezza scenica e vocale. Mattia Denti (Cesare Angelotti), Matteo Torcaso (Il sagrestano), Oronzo D’Urso (Spoletta) e Huigang Liu (Sciarrone) completavano il cast.

Le prossime repliche

“Tosca” è tra i titoli più amati del repertorio lirico e tornerà in scena per altre cinque recite: il 13, 15 e 16 gennaio alle ore 20, il 17 gennaio alle ore 17 e il 18 gennaio alle ore 15.30. L’opera, composta da Puccini a partire dal 1896 e ispirata al dramma di Victorien Sardou, debuttò il 14 gennaio 1900 al Teatro Costanzi di Roma.