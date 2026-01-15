A 63 anni, Michael Peter Balzary, per tutti semplicemente Flea, dimostra che non è mai troppo tardi per esplorare nuovi orizzonti creativi. Lo storico bassista dei Red Hot Chili Peppers ha infatti annunciato il suo debutto assoluto come solista con l'album "Honora", in uscita il prossimo 27 marzo. Collaborazioni illustri e un sound ricercato con tanto di tour che toccherà anche l'Europa nel mese di maggio.

Il disco solista di Flea

Per i fan della band californiana non c'è motivo di preoccuparsi: non si tratta di un addio, ma di un ambizioso progetto parallelo che vede Flea collaborare con alcuni dei nomi più prestigiosi della scena musicale.

Un progetto parallelo a quello della storica band in cui il bassista esplora nuovi territori cercando la via della sperimentazione con musicisti di grande rilevanza internazionale.

"Honora" si preannuncia come un lavoro eclettico, dove il musicista mette da parte (almeno parzialmente) il suo iconico basso per dedicarsi alla tromba, strumento che caratterizza sia il primo singolo "A plea" sia gran parte del disco. Nelle ultime ore è stato poi pubblicato un nuovo estratto da questa disco, occasione perfetta per assaggiare le sonorità dell'album.

L'album e il tour

L'album, composto da dieci tracce, è frutto di una fitta rete di collaborazioni. Oltre a musicisti del calibro di Mauro Refosco, Nate Walcott e Deantoni Parks, spiccano due ospiti d'eccezione: Thom Yorke e Nick Cave.

La struttura del disco alterna brani inediti e reinterpretazioni: ci sono 6 canzoni originali scritte da Flea. E poi anche 4 cover di autori che hanno segnato la sua formazione, tra cui George Clinton, Frank Ocean e Jimmy Webb.

Il legame artistico con il leader dei Radiohead (già consolidato negli Atoms For Peace) torna protagonista nel secondo estratto dell'album, intitolato Traffic lights, che è stata pubblicata nelle ultime ore.

Per presentare questa nuova veste artistica, Flea intraprenderà una tournée che attraverserà il Nord America per poi approdare in Europa nel mese di maggio. Il tour europeo è fatto per ora di poche date: partirà da Berlino il 21 maggio, toccherà Olanda, Inghilterra e Francia, con concerti ad Amsterdam, Londra e Parigi.