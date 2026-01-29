In occasione del suo ottantesimo compleanno, Franz Di Cioccio, volto simbolo della Premiata Forneria Marconi ha scelto di intervenire pubblicamente per correggere alcune narrazioni distorte emerse da un recente colloquio giornalistico. Una precisazione, arrivata direttamente su Facebook, che aiuta a chiarire alcuni titoli di giornale usciti negli ultimi giorni.

Le precisazioni di Di Cioccio

Attraverso i propri profili digitali, il musicista ha voluto rettificare due episodi storici che lo vedono accostato a giganti del rock mondiale, spiegando come certi fatti siano stati alterati dal tempo e dai titoli sensazionalistici.

La prima questione riguarda il presunto legame di dipendenza artistica tra i Genesis e la sua band. L'artista ha chiarito che non è mai stato sostenuto che il gruppo inglese dovesse la propria carriera alla PFM.

Ha spiegato che la riconoscenza espressa da Phil Collins andava riferita all'intero movimento d'avanguardia italiano di quegli anni, capace di offrire una platea numerosa e competente quando la formazione britannica faticava ancora a imporsi in patria.

Secondo il suo racconto, al loro arrivo nella penisola i Genesis trovarono un terreno fertile che permise loro di passare da esibizioni per pochi intimi a concerti davanti a migliaia di persone. Ha tenuto a specificare che i colleghi d'oltremanica possedevano già una levatura tale da non necessitare di aiuti esterni per dimostrare il proprio valore, e che l'Italia fu semplicemente il luogo dove trovarono il primo vero successo.

Le parole sui Led Zeppelin

Sul fronte dei Led Zeppelin, il batterista ha riportato la vicenda alla sua reale dimensione essenziale. Ha riferito di aver ricevuto una comunicazione privata in cui gli veniva chiesto se fosse interessato a partecipare a una prova per entrare nel gruppo.

"Mi arrivò una telefonata chiedendomi se ero disposto a fare un provino per i Led Zeppelin", racconta il musicista. "Ringraziai ma declinai l'invito".

Poi ha precisato di non aver mai incontrato fisicamente i componenti della band e di non aver mai nutrito il desiderio di abbandonare la propria realtà creativa, nemmeno davanti a un'opportunità di tale portata. Con questo chiarimento, il leader della PFM spera di chiudere definitivamente due leggende metropolitane che avevano assunto proporzioni eccessive rispetto alla realtà dei fatti, suscitando curiosità tra i fan e.gli addetti ai lavori.