Il viaggio verso Aureole, la terra dove riposano le anime, sta per riprendere. Dopo una prima stagione che ha ridefinito il genere fantasy per la sua profondità emotiva e la qualità visiva eccelsa, Frieren - Oltre la fine del viaggio torna a gennaio 2026.

Prodotta dallo studio Madhouse, questa seconda stagione promette di approfondire i legami tra la maga elfa e i suoi nuovi compagni, Fern e Stark, portandoci nel cuore di territori inesplorati e sfide magiche senza precedenti.

La trama: cosa ci aspetta nella seconda stagione

La trama di Frieren - Oltre la fine del viaggio (Sousou no Frieren) inizia dove la maggior parte dei fantasy classici termina: con la fine di una missione decennale.

Dopo aver sconfitto il Re Demone, la maga elfa Frieren si separa dai suoi compagni d'avventura (l'eroe Himmel, il chierico Heiter e il guerriero Eisen) per intraprendere un percorso solitario.

A causa della sua natura longeva, Frieren percepisce il tempo in modo diverso dagli umani; tuttavia, dopo la morte di Himmel, viene travolta dal rimpianto per non aver approfondito il legame con l'amico.

Decisasi a comprendere meglio i sentimenti umani, l'elfa inizia un nuovo viaggio verso le terre del Nord, nel luogo in cui risiedono le anime, accompagnata dalla giovane apprendista Fern e dal guerriero Stark.

Questa narrazione "post-avventura" esplora temi profondi come la caducità della vita, l'eredità spirituale e l'importanza dei legami, rendendo Frieren un'opera unica nel panorama dei manga e degli anime contemporanei.

La prima stagione, in effetti, si è conclusa con la giovane apprendista Fern che supera l'esame per maghi di prima classe.

Nella Stagione 2, senza fare spoiler, la narrazione riparte immediatamente dopo, seguendo il gruppo mentre si avventura nelle pericolose regioni settentrionali del continente.

L'arco del monumento della Dea e Macht di El Dorado

Il cuore pulsante di questo nuovo capitolo sarà l'incontro con storie del passato che si intrecciano al presente.

Frieren si imbatterà in un antico monumento lasciato dalla Dea: esaminandolo, la sua coscienza viaggerà indietro nel tempo, permettendoci di rivivere momenti inediti del suo decennale viaggio con l'Eroe Himmel, il prete Heiter e il guerriero Eisen.

Ma la sfida più grande sarà legata a Macht di El Dorado, l'ultimo e più potente dei Sette Saggi della Distruzione. Conosciuto per la sua capacità di trasformare intere città in oro, Macht rappresenta un dilemma non solo magico ma filosofico: può un demone comprendere il concetto di malvagità o di amicizia? Frieren dovrà attingere a tutta la sua esperienza millenaria per risolvere un conflitto che dura da oltre cinquant'anni.

Calendario e programmazione: quando e dove vederlo

A differenza del debutto da 28 episodi, questa seconda stagione è prevista con un formato più compatto di 10 episodi, una scelta dettata dalla volontà di mantenere altissimi gli standard qualitativi di animazione senza superare eccessivamente il materiale originale del manga (attualmente in pausa).

Dove vederlo in Italia

In Italia, la serie sarà trasmessa in esclusiva su Crunchyroll in modalità simulcast (sottotitolata in italiano pochi istanti dopo la messa in onda giapponese).

Crunchyroll è presente, oltre che sul web e via app, anche integrato nell’ecosistema Amazon Prime Video,

Date di uscita (Gennaio - Marzo 2026)

Le puntate verranno rilasciate ogni venerdì alle ore 23:00 JST (in Italia solitamente disponibili nel tardo pomeriggio).

Calendario puntate

Episodio 1 - 16 Gennaio 2026

16 Gennaio 2026 Episodio 2 - 23 Gennaio 2026

- 23 Gennaio 2026 Episodio 3 - 30 Gennaio 2026

- 30 Gennaio 2026 Episodio 4 - 6 Febbraio 2026

6 Febbraio 2026 Episodio 5 - 13 Febbraio 2026

13 Febbraio 2026 Episodio 6 - 20 Febbraio 2026

- 20 Febbraio 2026 Episodio 7 - 27 Febbraio 2026

27 Febbraio 2026 Episodio 8 - 6 Marzo 2026

- 6 Marzo 2026 Episodio 9 - 13 Marzo 2026

- 13 Marzo 2026 Episodio 10 - 20 Marzo 2026

Perché Frieren è un'opera imperdibile

Se ci si approccia in qualità di neofita, Frieren non è il classico anime di combattimenti.

È una meditazione sul tempo, sulla perdita e sulla bellezza dei piccoli momenti quotidiani.

L'accuratezza tecnica di Madhouse, unita alla regia (che vede Tomoya Kitagawa succedere a Keiichiro Saito pur mantenendo lo stesso staff creativo), garantisce un'esperienza visiva che rasenta la perfezione cinematografica.

In questo nuovo capitolo vedremo finalmente Fern mostrare il pieno potenziale del suo addestramento e Stark affrontare le proprie insicurezze di fronte a nemici di classe suprema. Alla luce di ciò, sii consiglia a chi si approccia per la prima volta a questo anime, di recuperare la prima stagione e lasciarsi cullare da una colonna sonora (firmata Evan Call) che tocca le corde dell'anima.