La Galleria Borghese di Roma ha chiuso il 2025 registrando più di 630.000 visitatori, confermandosi uno dei musei più dinamici del panorama culturale italiano. Il dato, presentato dalla direttrice Francesca Cappelletti, sottolinea una crescita significativa rispetto agli anni precedenti e un forte interesse del pubblico nazionale e internazionale. “Questo risultato testimonia la vitalità dell’istituzione e la capacità di attrarre un pubblico sempre più ampio”, ha commentato Cappelletti, evidenziando come la varietà dell’offerta artistica e l’impegno per la valorizzazione della collezione abbiano giocato un ruolo centrale.

In occasione della presentazione del bilancio annuale, la direttrice ha svelato il programma delle esposizioni che animeranno la Galleria Borghese nel 2026. Tra le iniziative annunciate, spiccano le mostre dedicate ad artisti contemporanei e una valorizzazione dei capolavori della collezione permanente. Cappelletti ha dichiarato: “La nostra missione è valorizzare il patrimonio storico con uno sguardo al presente e al futuro dell’arte”. I dettagli sulle nuove mostre confermano l’obiettivo di integrare tradizione e innovazione, coinvolgendo pubblico, studiosi e artisti in dialoghi sempre più ricchi e articolati.

Affluenza record e nuove strategie culturali

La Galleria Borghese, situata nel cuore di Villa Borghese, si è distinta nel 2025 non solo per l’affluenza record ma anche per la qualità delle iniziative proposte.

Oltre alle esposizioni temporanee, sono stati rafforzati i servizi di accoglienza e i progetti di educazione artistica, rafforzando il ruolo del museo come centro di cultura accessibile a pubblici diversi. L’istituzione si è impegnata a promuovere nuove forme di narrazione e approfondimento, investendo nell’innovazione e nella collaborazione con enti e realtà italiane e straniere.

La nuova stagione di mostre, in programma per il 2026, prevede tra le altre una rassegna su artisti internazionali e l’approfondimento su grandi temi della storia dell’arte, con il preciso intento di offrire ai visitatori esperienze sempre più coinvolgenti. La direttrice ha sottolineato come le scelte siano orientate sia all’ampliamento del pubblico sia al sostegno della ricerca scientifica e della conservazione del patrimonio artistico.

La storia e i capolavori della Galleria Borghese

La Galleria Borghese, fondata tra il 1607 e il 1613 dal cardinale Scipione Borghese, è una delle più importanti collezioni d’arte al mondo. All’interno delle sue sale sono esposte opere di maestri come Caravaggio, Canova, Bernini, Raffaello e Tiziano. Tra i capolavori più celebri si annoverano la "Paolina Borghese" di Canova, "Apollo e Dafne", "Il Ratto di Proserpina" e "David" di Gian Lorenzo Bernini, insieme a celebri dipinti come "Amore Sacro e Amore Profano" di Tiziano e "Davide con la testa di Golia" di Caravaggio.

Nel corso dei secoli la Galleria Borghese ha subito importanti restauri e ampliamenti, mantenendo un ruolo centrale nella vita culturale romana e internazionale.

Secondo i dati ufficiali più recenti, la media annuale dei visitatori si attesta stabilmente su numeri rilevanti, grazie anche all’intensa attività di valorizzazione e ricerca che contraddistingue l’istituzione. La cornice di Villa Borghese, con i suoi giardini storici, completa un’esperienza museale tra le più ricercate in Italia.