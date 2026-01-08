È partita l’edizione 2026 del “Piccolo dizionario (immaginario) delle ragazze e dei ragazzi”, un progetto promosso dalla Fondazione Pordenonelegge in collaborazione con Treccani Cultura, con il patrocinio di Pordenone Capitale della cultura 2027. Giunta alla quarta edizione, l’iniziativa è pensata per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado di tutta Italia e propone un viaggio nelle parole della generazione Alpha. I partecipanti, supportati dagli insegnanti, sono invitati a selezionare, dalla A alla Z, le voci linguistiche più significative, urgenti o curiose per raccontare sé stessi e il proprio tempo.

Le adesioni potranno essere presentate entro il 30 gennaio 2026.

Nell’edizione 2025, coordinata dalla curatrice Valentina Gasparet, dal direttore artistico Gian Mario Villalta e con la supervisione del linguista Giuseppe Antonelli, sono state raccolte 83 parole da 32 classi di 23 scuole italiane, coinvolgendo più di 800 studenti. In tre edizioni, il progetto ha coinvolto oltre 3.600 giovani e prodotto 350 definizioni, diventando un laboratorio linguistico e creativo originale. Per il 2026 sono in programma due incontri formativi online: il 9 febbraio una lezione per le classi con Antonelli e il 19 febbraio una sessione per i docenti con Rosy Russo, fondatrice di Parole Ostili. Le definizioni selezionate saranno pubblicate in un nuovo glossario, arricchito dal contributo dell’Istituto Toniolo e dell’associazione Parole Ostili.

Il progetto: genesi e sviluppo

Il “Piccolo dizionario (immaginario) delle ragazze e dei ragazzi” è nato nel 2023 come progetto educativo e linguistico con l'obiettivo di coinvolgere attivamente gli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Ogni edizione, realizzata in collaborazione con Fondazione Treccani Cultura e Fondazione Pordenonelegge, si conclude con una raccolta di parole che riflettono la visione della generazione Alpha sul mondo. L’edizione 2025 ha confermato il valore del progetto, con 83 lemmi scelti da più di 800 studenti provenienti da ventitré scuole su tutto il territorio nazionale.

L'importanza educativa e culturale

Le parole scelte dagli studenti non sono semplici definizioni, ma diventano frammenti di esperienze e sentimenti, un vero e proprio atlante affettivo attraverso cui raccontare identità, desideri e percezioni.

Gli incontri formativi, come quelli con Antonelli e Russo, evidenziano l’impegno educativo dell’iniziativa, offrendo ai ragazzi uno spazio di espressione e strumenti di riflessione sull'uso del linguaggio, in particolare su temi come il rispetto e la comunicazione inclusiva. Il coinvolgimento dell'Istituto Toniolo e di Parole Ostili rafforza la dimensione collettiva e culturale del dizionario, trasformandolo in uno strumento di dialogo tra generazioni.