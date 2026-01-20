Michel Bussi firma un romanzo storico e avvincente intitolato Le ombre del mondo, pubblicato da E/O con traduzione di Alberto Bracci Testasecca (592 pagine, ventuno euro). La trama intreccia suspense e memoria, ambientata tra il Natale del 2024 e gli anni Novanta in Ruanda, sullo sfondo del genocidio dei Tutsi del 1994.

L’autore adotta una costruzione narrativa a incastri, alternando i piani temporali con rivelazioni a fine capitolo. Il lettore è così trascinato in una spietata caccia all’uomo, tra assassini e salvatori, con due oggetti chiave: un diario e la scatola nera di un aereo.

Bussi esprime una profonda umanità, lasciando intravedere un segno di speranza nonostante la crudeltà degli eventi.

Il romanzo ripercorre uno dei crimini più atroci del Novecento: in cento giorni, tra il 7 aprile e la metà di luglio del 1994, il massacro dei Tutsi causò oltre un milione di vittime, un quarto delle quali bambini con meno di dieci anni, uccisi con machete e gettati in fosse comuni o abbandonati per le strade, nei posti di blocco, nelle chiese. Gli Hutu li definivano sprezzantemente “scarafaggi”. Il governo francese, presente con truppe, rimase passivo, mentre l’ONU, con mandato di “imparzialità”, si dimostrò impotente, e il mondo intero restò in silenzio.

I protagonisti del romanzo sono il capitano dell’aviazione francese Jorik Areta, sua figlia Aline e la nipote Maé, che nel 2024 tornano in Ruanda: la prima è nata lì, la seconda desidera scoprire quel paese.

Ma Jorik viene rapito, e Maé si addentra nelle verità custodite nel diario.

In questo contesto emerge Espérance, giovane insegnante impegnata nella transizione democratica. Alcuni militari francesi la aiutano a far cadere l’aereo presidenziale, un segnale preparatorio del genocidio. Espérance scompare, ma lascia un diario che documenta fuga, massacri e responsabilità. Quel diario arriva nelle mani di Maé.

Nelle precisazioni finali, l’autore chiarisce che “È tutto vero”: gli eventi, i personaggi modellati su biografie reali, l’inserimento di figure storiche come Agathe Uwilingiyimana, primo ministro ruandese, il capitano Mbaye Diagne e Agathe Kazinga. Bussi guarda alla speranza di un futuro nel segno della verità: “Ci vorrà tempo, trasparenza e coraggio.

La storia di una nazione non è un racconto, sono fatti. Non si costruisce una riconciliazione su una menzogna, né un’amicizia su un atto di viltà.”

Genocidio in Ruanda: storia e responsabilità

Bussi intreccia realtà storica e finzione, descrivendo cronache e dinamiche del genocidio: il ruolo ambiguo della Francia, il silenzio del mondo, la tragedia di oltre un milione di civili Tutsi, e figure chiave come Uwilingiyimana e Diagne. La scelta di raccontare il passato attraverso tre generazioni rafforza la riflessione su memoria, trasmissione e riconciliazione, sottolineando la necessità di affrontare la verità storica.

Il romanzo: realtà e finzione

Le ombre del mondo, pubblicato nel 2025 da E/O, utilizza il diario, lo sfondo ruandese e la dimensione geopolitica e familiare per affrontare il tema della memoria.

L’autore, docente universitario di geografia politica a Rouen, ha costruito il romanzo partendo da ricerche sui fatti del Ruanda, raccogliendo articoli, documenti e testimonianze per restituire un quadro accurato, che include le complicità francesi.

Il romanzo è un esempio di noir geopolitico che integra Storia e finzione, offrendo al lettore una vicenda familiare carica di suspense, costruita su eventi tragici e documentata con rigore storico.