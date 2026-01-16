Il 15 gennaio 2026, il Teatro Carlo Felice di Genova ha celebrato la prima della nuova produzione de Il Trovatore di Giuseppe Verdi, ricevendo un'accoglienza calorosa. Nonostante l'alta qualità dell’esecuzione e la partecipazione del pubblico, non si è registrato il tutto esaurito, un segnale di una ripresa degli spettacoli dal vivo ancora in fase di consolidamento nel capoluogo ligure.

La rappresentazione, che ha aperto la stagione lirica genovese, ha visto la partecipazione di un cast internazionale e la direzione di Riccardo Minasi. Il Coro e l’Orchestra del Carlo Felice si sono distinti per precisione e coinvolgimento, come testimoniano gli applausi ricevuti al termine dell'opera.

Il sovrintendente Claudio Orazi ha commentato: “il pubblico ha risposto con entusiasmo, anche se la capienza non ha raggiunto il massimo delle possibilità”.

Tra i protagonisti, spiccano le interpretazioni di Riccardo Massi nel ruolo di Manrico e di Angela Meade nei panni di Leonora. Le scenografie, firmate da Fanny & Alexander, hanno illuminato l’opera verdiana, offrendo una lettura visiva moderna e suggestiva.

La stagione lirica del Carlo Felice

Con questa produzione, il Carlo Felice si conferma uno dei principali teatri del nord Italia per la lirica, nonostante le sfide logistiche e i cambiamenti nelle abitudini del pubblico. La stagione in corso include appuntamenti importanti, tra cui una nuova Bohème e un Don Giovanni.

La direzione artistica punta a coinvolgere anche i più giovani e il pubblico internazionale, attraverso iniziative di promozione della musica operistica.

Nel corso del tempo, il Teatro Carlo Felice ha dimostrato la sua capacità di adattarsi ai cambiamenti del panorama culturale italiano. Dopo la ricostruzione postbellica e la riapertura nel 1991, la struttura moderna progettata da Aldo Rossi è diventata un punto di riferimento architettonico e artistico per la città. Il teatro può ospitare oltre duemila spettatori e dispone di un palcoscenico tra i più avanzati in Europa.

La storia del Teatro Carlo Felice

La storia del Teatro Carlo Felice inizia nel 1828, quando fu inaugurato come principale spazio per la musica e l’opera a Genova.

Nel corso dei secoli, il teatro ha ospitato direttori e interpreti di fama mondiale, contribuendo all’identità culturale della città. Danneggiato durante la Seconda guerra mondiale, è stato ricostruito e riaperto nel 1991, rafforzando il suo ruolo nel panorama nazionale.

La programmazione attuale del Carlo Felice riflette l'impegno a rimanere al passo con i tempi, promuovendo sia i grandi classici del repertorio che nuove produzioni e collaborazioni internazionali. Il teatro continua a investire in progetti di formazione e divulgazione, con l'obiettivo di avvicinare un pubblico sempre più ampio alla tradizione lirica.