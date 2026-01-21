Giancarlo Giammetti ha reso omaggio a Valentino Garavani, fondatore della celebre maison Valentino, in occasione del compleanno dello stilista. Giammetti ha descritto Garavani come “un sognatore, lo stesso ragazzo che ho conosciuto”, sottolineando la coerenza e la visione che hanno sempre contraddistinto l’amico e collega nella sua lunga carriera nella moda. L’intervista si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per il compleanno dello stilista, figura simbolo dell’alta moda italiana.

Giammetti ha ricordato come Valentino sia rimasto fedele ai propri ideali estetici e di stile sin dagli esordi.

Ha affermato: “Ho avuto la fortuna di incontrare un visionario che non è mai corso dietro alle mode, ma ha sempre seguito il proprio istinto e il proprio sogno. Valentino non è cambiato, è rimasto il ragazzo che ho conosciuto: sognatore e determinato”. Questo tributo personale mette in evidenza il legame umano e professionale che ha unito i due sin dagli inizi nel mondo della moda internazionale.

Il percorso creativo di Valentino

Valentino Garavani, nato nel 1932 a Voghera, ha fondato la propria casa di moda nel 1960 insieme a Giancarlo Giammetti. L’asse portante della maison è stato per oltre cinquant’anni il sodalizio tra i due, che hanno guidato l’evoluzione dello stile Valentino dai primi successi di Roma e Parigi fino alle passerelle mondiali e al riconoscimento internazionale.

Il celebre ‘rosso Valentino’ è divenuto un simbolo del marchio e una cifra estetica immediatamente riconoscibile.

Sotto la loro guida, Valentino ha ricevuto riconoscimenti tra cui la Legion d’Onore francese e numerosi premi alla carriera. La maison ha vestito personalità di spicco del mondo dello spettacolo, del cinema e dell’aristocrazia internazionale, mantenendo intatti i valori di eleganza e raffinatezza rivendicati da Giammetti nel suo omaggio.

L'importanza di Valentino nella moda italiana

L’apporto di Valentino Garavani e di Giancarlo Giammetti è stato fondamentale per l’affermazione del made in Italy nel settore dell’alta moda. L’apertura della prima sede romana in via Condotti ha segnato una svolta, intercettando una clientela internazionale e diventando un punto di riferimento per stilisti e appassionati.

Oggi la maison continua a essere protagonista grazie alla valorizzazione del proprio archivio e all’impegno per la tutela dell’artigianalità, che resta uno dei pilastri del marchio.

Il sodalizio tra Valentino e Giammetti – spesso descritto come esempio di sinergia creativa e imprenditoriale – rimane una delle storie più rappresentative della moda del Novecento italiano. Le celebrazioni del compleanno di Valentino sono dunque un’occasione per ripercorrere un legame che, come ricorda Giammetti, “è rimasto invariato nel corso degli anni, alimentato dalla stessa passione dell’inizio”.