Giancarlo Giammetti ha condiviso il suo ricordo più caro legato alla nascita della maison Valentino, sottolineando l’importanza dell’incontro con Valentino Garavani, avvenuto nell’ambiente creativo degli anni Sessanta. Questa testimonianza è stata offerta nel corso di un’intervista in cui Giammetti, figura chiave della moda italiana e co-fondatore della celebre casa di moda, ha ripercorso la lunga collaborazione con Garavani, che ha segnato un’epoca nell’alta moda internazionale.

Nel suo intervento, Giammetti sottolinea come il momento più significativo della sua vita coincida proprio con il giorno in cui ha conosciuto Valentino.

“Il mio ricordo più bello resta l’incontro con Valentino”, ha dichiarato, evidenziando il ruolo determinante di quell’incontro nella sua carriera e nel successo della maison. Ha inoltre ricordato l’approccio imprenditoriale innovativo e la scelta di fondare, insieme, un’azienda che ha saputo imporsi in breve tempo nel panorama mondiale. La maison Valentino nasce infatti a Roma nel 1960, diventando in pochi anni simbolo di eleganza classica e raffinatezza senza tempo.

Il binomio creativo alle origini della maison Valentino

L’incontro tra Giammetti e Valentino rappresenta un punto di svolta per la storia della moda italiana. Giammetti, con una formazione economica, ha saputo offrire a Valentino una solida guida organizzativa e manageriale, consentendo allo stilista di dedicarsi completamente all’ideazione delle collezioni.

L’esperienza imprenditoriale di Giammetti ha garantito stabilità e sviluppo alla maison fin dagli inizi, sostenendo la crescita di un marchio che ha vestito alcune delle personalità più influenti del Novecento.

Sotto la guida congiunta di Valentino e Giammetti, la maison ha conquistato rapidamente le scene di Parigi e New York, ricevendo riconoscimenti dalla stampa e affermandosi tra le case di moda più prestigiose a livello internazionale. Il marchio, noto per il celebre “rosso Valentino” e per la sartorialità impeccabile, è stato simbolo di stile e lusso per decenni.

L’eredità di Giancarlo Giammetti

Giancarlo Giammetti ha rivestito un ruolo essenziale nell’evoluzione e nell’espansione della maison Valentino anche nei decenni successivi, partecipando attivamente a tutte le principali scelte strategiche e accompagnando il marchio nei cambiamenti del mercato globale.

Accanto a Valentino, ha curato lo sviluppo delle collezioni di alta moda, prêt-à-porter e accessori, seguendo personalmente l’apertura di boutique internazionali e le sfilate più importanti.

Oggi l’eredità della maison, consolidata negli anni grazie all’equilibrio tra creatività e management, resta un punto di riferimento per le nuove generazioni di stilisti e imprenditori della moda. Le testimonianze di Giammetti suggeriscono che la forza della casa Valentino stia proprio nella visione condivisa e nella fiducia reciproca alla base della sua fondazione, elementi ancora oggi celebrati in occasione di anniversari e mostre dedicate al marchio. In oltre sessant’anni di attività, Valentino ha definito uno standard di eleganza italiana riconosciuto in tutto il mondo.