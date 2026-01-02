Da vent'anni, Gianni Fiorito è il fotografo di scena che affianca Paolo Sorrentino. La loro collaborazione, iniziata con “L’uomo in più”, si è consolidata nel tempo, diventando una delle più significative nel cinema italiano contemporaneo. Fiorito ha documentato ogni fase dei set delle opere del regista napoletano, tra cui “La grande bellezza” e “Loro”. Questo sodalizio artistico ha immortalato la creazione di alcune delle pellicole più acclamate degli ultimi anni.

Il lavoro di Fiorito, che ha seguito visivamente l'evoluzione dello stile e della poetica di Sorrentino, si estende su un ventennio e comprende scatti realizzati in Italia e all'estero.

“I set di Sorrentino hanno un’atmosfera unica, fatta di silenzi e luci pensate per entrare dentro la storia”, ha spiegato Fiorito, sottolineando il suo ruolo di testimone discreto ma fondamentale. Per celebrare l'anniversario della loro collaborazione, le fotografie di Fiorito sono state protagoniste di proiezioni speciali e mostre, offrendo uno sguardo inedito sul dietro le quinte dei film di Sorrentino.

Il ruolo del fotografo di scena

Essere fotografo di scena significa ricercare l’attimo che racchiude lo spirito del film. Fiorito, al fianco di Sorrentino, ha raccontato di aver assistito a una costante evoluzione artistica: “Da ‘L’uomo in più’ a oggi, ogni set porta con sé una sfida nuova”. Il suo lavoro non si limita alla documentazione, ma contribuisce alla costruzione della memoria visiva di ogni pellicola, attraverso ritratti dei protagonisti e dettagli di oggetti di scena.

Nel cinema italiano, la collaborazione tra Sorrentino e Fiorito si distingue per la durata e la profondità del rapporto. Le fotografie di Fiorito sono state spesso utilizzate per promuovere i film all’estero, in festival e mostre dedicate al cinema, intrecciandosi con le campagne promozionali e le pubblicazioni dedicate alle opere del regista.

Paolo Sorrentino: la carriera

Paolo Sorrentino, nato a Napoli nel 1970, è uno dei principali registi italiani contemporanei. Oltre a “L’uomo in più” (2001), ha diretto film come “Le conseguenze dell’amore”, “Il Divo”, “This Must Be the Place”, “Youth - La giovinezza”, “Loro” e “La grande bellezza”, che nel 2014 ha vinto l’Oscar come miglior film straniero.

I suoi film sono noti per la raffinatezza estetica e la profondità dei temi.

Le fotografie di Fiorito hanno accompagnato la promozione internazionale dei film di Sorrentino, consolidando un binomio che ha contribuito a diffondere l’immagine del cinema italiano. La presenza costante di Fiorito sui set ha permesso di conservare una memoria visiva coerente della produzione sorrentiniana, riconosciuta come parte del patrimonio cinematografico contemporaneo.