«Meraviglioso». Così Renata Boero, ottantanove anni, ha definito il riconoscimento di Gibellina come capitale dell’arte contemporanea. L'artista, partecipando alle iniziative inaugurali di “Gibellina Capitale”, ha ricordato come «da una cosa tremenda, quale è stato il terremoto, sono nate cose bellissime grazie all’intuizione di Ludovico Corrao». Le opere di Boero figurano nella mostra “Colloqui”, inaugurata dal Ministro della Cultura Alessandro Giuli, con cui l'artista ha avuto un incontro per illustrare personalmente i suoi lavori.

Boero ha ricordato di essere stata invitata a Gibellina da Pietro Consagra e Ludovico Corrao: «Mi dissero che stavano facendo delle cose belle in Sicilia e, quindi, accolsi l’invito».

Era il 2012, quando Corrao, allora sindaco, le propose di progettare uno dei prisenti, lunghi drappi ricamati portati in processione, riprendendo un’antica tradizione. «Avevo programmato di stare solo alcuni giorni e, invece, rimasi tre mesi – ha raccontato Boero – abbiamo lavorato insieme alle donne di Gibellina realizzando il prisente, un arazzo di duecento per cinquecentoottantacinque centimetri, che poi esposi alla Biennale di Venezia del 1993».

La mostra “Colloqui” alla Fondazione Orestiadi

La mostra “Colloqui”, allestita presso la Fondazione Orestiadi – Museo delle Trame Mediterranee di Gibellina, riunisce figure centrali nella cultura artistica del luogo: Carla Accardi, Letizia Battaglia, Renata Boero, Isabella Ducrot e Nanda Vigo.

Curata da Cristina Costanzo ed Enzo Fiammetta, l’esposizione, aperta dal 15 gennaio al 15 febbraio 2026, mette in scena un dialogo inedito tra linguaggi, memorie e percorsi artistici differenti, offrendo una panoramica significativa della ricostruzione culturale di Gibellina. La rassegna riflette il progetto di rigenerazione culturale promosso dalla città come capitale italiana dell’arte contemporanea.

Gibellina celebra la sua rinascita con l'arte contemporanea

La designazione di Gibellina come capitale italiana dell’arte contemporanea coincide con l’anniversario del terremoto del 15 gennaio 1968. L’iniziativa si è aperta con una cerimonia ufficiale nella Sala Agorà del Comune, trasmessa anche nella piazza antistante, alla presenza del Ministro della Cultura, accompagnata da interventi istituzionali, musica e poesia, tra cui l’esecuzione dell’Inno Nazionale e l’ouverture de La Forza del Destino di Giuseppe Verdi affidata all’Orchestra Filarmonica del Sud diretta da Antonio Giovanni Bono.

Il progetto, intitolato “Portami il futuro” e curato da Andrea Cusumano, riprende l’utopia di Ludovico Corrao che immaginava Gibellina come laboratorio permanente di creatività e partecipazione collettiva. Oltre alla mostra “Colloqui”, il programma comprende performance, residenze artistiche, laboratori, video-installazioni, concerti e momenti di ricordo istituzionale, tra cui l’omaggio al Grande Cretto di Alberto Burri e alla Montagna di Sale di Mimmo Paladino.