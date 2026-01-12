CASERTA – San Marco Evangelista. Un padiglione fieristico che, per due giorni, cambia pelle e diventa un grande “distretto pop”. Questo perchè sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026 arriva Gigacon, evento dedicato a fumetto, gioco e cultura pop ospitato all’A1 Expò – Polo Fieristico Caserta (Viale delle Industrie 10). Porte aperte dalle 10 alle 19.

L’idea dietro l'evento è quello di una full immersion che mette insieme shopping a tema, palchi e attività, con un punto fermo: aree gaming pensate per far giocare davvero, tra nostalgia “anni Ottanta” e postazioni di ultima generazione.

La linea ospiti confermata sul sito gioca su un mix molto riconoscibile: musica live legata all’animazione, volti della TV, creator e voci del doppiaggio.

Il palco: dalle sigle ai creator, passando per doppiaggio e show cooking

Sabato 7 febbraio: Giorgio Vanni, Yotobi e Chef Hiro

La giornata di sabato del Gigacon è guidata senza dubbio da Giorgio Vanni, atteso con un live costruito sulle sigle che hanno segnato generazioni di spettatori (dai grandi classici anime ai titoli più recenti).

A continuare il “sabato pop” c’è Yotobi, previsto tra palco e momento dedicato alla community (meet & greet) e poi Chef Hiro (Hirohiko Shoda), con uno show cooking dal vivo pensato per intrecciare cucina giapponese, cultura pop e curiosità “da otaku”.

Tra gli ospiti della giornata figura anche Shizen, con uno show musicale che attraversa J-Pop, anisong e K-Pop, accompagnata da crew di ballo.

Domenica 8 febbraio: Cristina D’Avena, Giovanni Muciaccia e Renato Novara

La domenica di Gigacon è la giornata più “trasversale” e familiare: sul main stage arriva Cristina D’Avena con un live che punta esplicitamente sul viaggio nei ricordi delle sigle animate.

Atteso anche Giovanni Muciaccia, con un laboratorio creativo dal vivo (l’impronta è quella di Art Attack: mani in pasta, fantasia e materiali semplici).

Per l’area fan di anime, serie e videogiochi, ci sono poi Pietro Ubaldi e Renato Novara, tra i doppiatori più riconoscibili dal grande pubblico, annunciato tra palco e meet & greet.

Completano la domenica, dal cast di Fantozzi, Anna Mazzamauro, protagonista di un incontro/chiacchierata sulla carriera.

Fumetti e Artist Alley: le “matite” in fiera

Gigacon non si presenta solo come palco e intrattenimento: la sezione Artist Alley è descritta come spazio per incontrare illustratori e fumettisti, richiedere illustrazioni personalizzate, conoscere gli autori seguiti sui social e partecipare a workshop.

Sul fronte ospiti comics, dal materiale pubblicato sul sito risultano annunciati: David Lloyd, Alessandro Ranaldi, Pasquale Qualano, Luca Maresca, (Alessandro) Scoppetta, Alessandro Miracolo, (Vincenzo) Federici.

Questi nomi, già di spicco, non sono tuttavia ancora esaustivi, in quanto l'elenco è in continuo aggiornamento.

Videogiochi: free play, retrogaming e new gen

Uno dei punti forti dichiarati nel Gigacon è senza dubbio l’area gaming “senza gettoni”, comprensiva di:

Arcade Story porta una sala giochi “old school” con oltre 100 cabinati in modalità free play (gioco illimitato).

Retrogaming : un’area dedicata alle console che hanno fatto la storia dell’home gaming, con oltre 70 console.

New Gen: postazioni per giocare liberamente su PlayStation, Xbox, PC gaming, Nintendo Switch e altro.

Attività: wrestling “crossover”, K-Pop stage e giochi da tavolo

Nel programma attività trovano spazio format molto diversi:

Crossover Wrestling : uno spettacolo su due giorni che “mixa” immaginari e narrazioni pop sul ring.

K-Pop : un palco dedicato con dance contest, random dance e show a tema , dichiaratamente in collaborazione con KST Kpop Showtime .

Giochi da tavolo e di ruolo: “decine di tavoli” per provare titoli gratuitamente e condividere partite dal vivo.

Cosplay: sfilata il sabato, contest la domenica

Al Gigacon, la gestione cosplay è affidata a CrossOver Cosplay, con servizi pensati per chi arriva in costume: camerini, guardaroba, punto foto gratuito, karaoke e attività collaterali.

Il format è diviso così:

Sabato 7 febbraio : sfilata libera cosplay , senza iscrizione (ci si presenta sotto palco all’orario indicato in fiera).

Domenica 8 febbraio: Cosplay Contest con iscrizione.

Dal regolamento ufficiale emergono alcune info:

Iscrizioni in fiera (domenica) : al Punto Cosplay dalle 10:00 alle 13:00 ; dopo le 13 non sono previste nuove iscrizioni o modifiche.

Per l’esibizione vanno consegnati immagine di riferimento e (se serve) traccia audio/video su chiavetta USB ; formati indicati MP3/MP4/MPEG/AVI.

Durate massime : singoli 1 minuto; gruppi 2–4: 2 minuti; 5–10: 3 minuti; 11+: 4 minuti.

Premi: miglior singolo, miglior gruppo, miglior interpretazione, miglior armatura, miglior sartoriale, premio simpatia, premio kids <12 (con possibilità di ulteriori premi non in denaro).

Lo shopping nerd: stand, collezionismo e caccia al pezzo raro

L’area espositori del Gigacon viene descritta come uno dei motori della fiera: stand dedicati a manga, gadget, action figure, collezionabili e anche carte Pokémon per chi cerca rarità o edizioni specifiche.

Biglietti: prezzi, gratuità e riduzioni

Sul fronte ticketing, le informazioni ufficiali del Gigacon sono già pubblicate attestano come prezzi:

Promo online fino al 31 dicembre : 10 € giornaliero; 19 € abbonamento 2 giorni

Online dall’1 gennaio : 12 € giornaliero; 21 € abbonamento 2 giorni

In cassa (nei giorni evento): 12 € giornaliero; 21 € abbonamento 2 giorni

Ingresso gratuito: bambini fino a 6 anni; disabili non autosufficienti con accompagnatore (gratis anche l’accompagnatore); forze dell’ordine con tesserino. È indicato anche ingresso ridotto per invalidi.

Recap del Gigacon

Quando: 7–8 febbraio 2026, 10:00–19:00

Dove: A1 Expò – Polo Fieristico Caserta , Viale delle Industrie 10, 81020 San Marco Evangelista (CE)

Contatti: info@gigacon.it | +39 348 5408441

Organizzazione: Hidden Door Srl

Per aggiornamenti last minute su ospiti, attività e dettagli di scaletta, la via più affidabile resta la comunicazione ufficiale del festival (sito e canali social collegati).